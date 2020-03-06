Доллар завершил неделю на историческом максимуме

В итоге с начала недели значение козины валют выросло всего на 0,11%.





Курс доллара вырос на 0,0039 BYN до 2,2396 BYN/USD и обновил абсолютный максимум. Предыдущий рекорд продержался всего неделю.





За первую неделю марта американец подорожал очень незначительно — лишь на 0,0005 BYN.





Кус евро подскочил сразу на 0,0276 BYN до 2,5178 BYN/EUR. Это максимальное значение за 542 дня. Последний раз ещё выше стоимость евро к белорусскому рублю поднималась по итогам торгов 11 сентября 2018.





Евро быстро дорожает уже одиннадцатые торги подряд. За это время его стоимость рванула вверх почти на 14(!) копеек.





Если бы сейчас можно было вернуться в 20 февраля и купить евро, то к сегодняшнему дню такая инвестиция принесла бы примерно 140% годовых.





Справка: исторического максимума EUR достиг на торгах 11 апреля 2018 года —

2,5580 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0535 BYN до 3,3215 BYN/100 RUB. Это минимальное значение почти за три месяца.





Итоги недели на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением к российскому рублю, с одновременным ослаблением к евро и доллару:





доллар +0,0005 BYN (+0,02%);

евро +0,0503 BYN (+2,04%);

российский рубль −0,0191 BYN (−0,57%);

валютная корзина +0,11%.









Московская биржа

Российский рубль на торгах в Москве начал день обвалом к доллару и евро, которые подорожали до максимумов за 13 месяцев.