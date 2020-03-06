МИД Беларуси зовет Марка Цукерберга в ПВТ

Пост собрал более трех тысяч комментариев, в том числе и от Министерства иностранных дел Беларуси: ведомство пригласило бизнесмена посетить Беловежскую пущу.





МИД Беларуси оставил следующий комментарий:









«Очень впечатляет! У нас в Беловежской пуще тоже есть несколько потрясающих европейских зубров! Кстати, если вам так понравилось MSQRD (белорусское приложение для наложения масок на лица в реальном времени, которое в 2016 году купил Facebook. — Прим.TUT.BY), мы готовы поспорить, что вы найдете белорусский ПВТ также стоящим вашего визита! Подумайте об этом».