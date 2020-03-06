Золотовалютные резервы "усохли" почти на полмиллиарда
Золотовалютные резервы Беларуси по состоянию на 1 марта снизились до 8,8 млрд долларов, сообщает Нацбанк.
В феврале они сократились на 438,2 млн долларов. В январе — на 150,4 млн долларов. Таким образом, с начала года рекордные ЗВР уже уменьшились на 688,6 млн долларов.
Снижение резервов связано с плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств. На него пошло 383,5 млн долларов. Кроме того, Нацбанк выступал в качестве продавца валюты на БВФБ.
ЗВР в феврале пополнялись за счет средств от продажи облигаций Минфина, а также увеличения стоимости золота.
Основными направлениями денежной кредитной политики предусмотрено сохранение ЗВР на конец года на уровне не менее 7,3 млрд долларов.
Источник: reform.by
10:52 06/03/2020
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