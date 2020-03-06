Золотовалютные резервы "усохли" почти на полмиллиарда





В феврале они сократились на 438,2 млн долларов. В январе — на 150,4 млн долларов. Таким образом, с начала года рекордные ЗВР уже уменьшились на 688,6 млн долларов.





Снижение резервов связано с плановым погашением правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств. На него пошло 383,5 млн долларов. Кроме того, Нацбанк выступал в качестве продавца валюты на БВФБ.





ЗВР в феврале пополнялись за счет средств от продажи облигаций Минфина, а также увеличения стоимости золота.





Основными направлениями денежной кредитной политики предусмотрено сохранение ЗВР на конец года на уровне не менее 7,3 млрд долларов.