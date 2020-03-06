Беларусь в 2020 году возьмет в долг на Западе $1-1,2 млрд

"Роуд-шоу в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий (как и было указано в объявлении Минфина 27 февраля)", - отметили в пресс-службе Министерства финансов.





Беларусь 27 февраля сообщила о начале проведения с 2 марта встреч с потенциальными инвесторами в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций.





Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале 2020 года.









Что касается объемов размещения, то Минфин ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке.





"Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам", - пояснял Максим Ермолович.