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Беларусь в 2020 году возьмет в долг на Западе $1-1,2 млрд

Беларусь разместит евробонды в течение 2020 года с учетом ситуации на рынке

"Роуд-шоу в США и Лондоне состоялось. Сделка последует в течение 2020 года с учетом рыночных условий (как и было указано в объявлении Минфина 27 февраля)", - отметили в пресс-службе Министерства финансов.

Беларусь 27 февраля сообщила о начале проведения с 2 марта встреч с потенциальными инвесторами в рамках сделки по размещению новых выпусков еврооблигаций.

Ранее министр финансов Максим Ермолович сообщал, что Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов в I квартале 2020 года. 


Что касается объемов размещения, то Минфин ориентируется на заложенный в бюджете объем размещения гособлигаций на внешнем рынке $1 млрд 350 млн за вычетом плановых заимствований на российском рынке. 

"Мы ориентируемся на $1-1,2 млрд, но все будет определяться состоянием рынка и ставками, альтернативами привлечения ресурсов, в зависимости от этого будем принимать решение по объемам", - пояснял Максим Ермолович.
Источник: belta.by
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