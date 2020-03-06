Белорусско-казахстанским торговым связям идет 24-й год: с 1996 работает межправительственная комиссия по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Папка с договорами включает более 65 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, главный среди которых - Договор между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года. Действует также договор о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 и соглашения в рамках ЕАЭС (с 29 мая 2014), пишет forbes.kz

Нефть в обмен на сосиски

Как первый, так и второй президенты Казахстана охотно общаются с главой Беларуси, в том числе и по вопросам торговли. В мае прошлого года, например, Касым-Жомарт Токаев при первой в качестве президента встрече с Александром Лукашенко на Высшем евразийском совете получил в подарок корзину белорусских продуктов.





По объему белорусского экспорта Казахстан входит в десятку основных партнеров РБ и является третьим среди стран СНГ - после России и Украины. По данным посла РК в Беларуси Аскара Бейсембаева, за 2016-18 товарооборот двух стран вырос вдвое, с $419 млн до $896 млн в 2018 (доля в этой сумме сельхозпродукции и продуктов питания - $315 млн). Белорусский экспорт составил $783,7 млн (увеличился на 32,3%), импорт — $112,3 млн (рост на 15,6%). Сальдо - $671,4 млн в пользу Беларуси. За восемь месяцев 2019 года товарооборот подрос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $626 млн.





В 2020, как надеется председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, товарооборот между странами превысит $1 млрд. «В прошлом году (согласно белорусской статистике) мы почти дотянули до показателя в $1 млрд. У нас очень серьезный и большой потенциал, поэтому в текущем году мы должны не просто достичь показателя товарооборота в $1 млрд, а заметно преодолеть данную цифру», - считает председатель БелТПП. Он перечислил ряд незадействованных ниш в двусторонних торговых связях: производство продуктов питания, логистика, нефтехимия, деревообработка, сотрудничество по разработке инновационных технологий и др.





Что везут из Беларуси в РК? Основные позиции – это молоко и сливки сгущенные и сухие, грузовые автомобили (МАЗы), тракторы и седельные тягачи, сахар, мебель, зерноуборочные комбайны, сыры и творог, обои.





Беларусь для Казахстана давно является основным поставщиком молока (в том числе сухого) с суммарной долей в импорте молочных продуктов 30% (в стоимостном выражении), а сухих и концентрированных форм молока - 70%, сливочного масла – 20%. (Здесь уместно вспомнить вспышку гнева Нурсултана Назарбаева, еще в сентябре 2015 на XII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК воскликнувшего: «Элементарно нет чёткой грани между натуральным и восстановленным молоком. Мы с нашим другом Александром Григорьевичем спорим, он шпарит сюда порошок, порошок разбавляется, продаётся. Это совсем не цельное молоко!»)





Казахстан в свою очередь в основном поставляет Беларуси нефтепродукты, уголь, металлы и прокат.





По данным Улаховича, в Казахстане действует 246 белорусских компаний и компаний с белорусским капиталом, около 40 предприятий в товаропроводящей сети и 7 сборочных производств (сельхозтехника, грузовики).





Если экспорт грузовиков и тракторов можно понять – в Казахстане собственное производство малоразвито (хотя пашня в РК в 10 раз больше белорусской), то как понять любовь казахстанских ретейлеров к колбасам, сырам и молочным продуктам из Белоруссии? Везти далеко, продукт скоропортящийся, собственное производство есть, да и российские конкуренты ближе и мощнее.





Тем не менее, например, в Алматы открывается все больше торговых точек белорусских продуктов. Помимо привычных сыров и колбас завозят сладости, консервы, шоколад. За счет чего белорусские продукты так популярны?





Цена вопроса

По мнению хозяйки маленькой торговой точки формата «магазин у дома», дело – в цене.





- Похожий товар казахстанской фабрики будет стоить в два – два с половиной раза дороже, - говорит она, показывая на сардельки на витрине. – И вкус у белорусских колбас намного лучше. А еще – качество у белорусов не меняется. Наши же производители месяц делают нормально, а потом – даже собака не ест. Например, мы три раза соглашались продавать колбасу одного нового «мясомолочного комбината». И три раза отказывались – через две-три недели качество падает так, что стыдно покупателям предлагать.





Опрошенные нами покупатели не во всем согласны с продавцами. Нижний ценовой сегмент белорусской продукции, по их мнению, не особо вкуснее колбас и сыров конкурентов. Зато мясные деликатесы и твердые сыры – дешевле при том же качестве.





- Возможно, отечественной продукции просто не хватает на рынке, - высказал предположение один из покупателей. – Вот и берем белорусские сосиски или сметану.





Если ориентироваться на цены сервисов доставки продуктов, то, например, «Докторская прима» брестской компании «Инко-фуд» (состав: свинина, говядина, лед, сухое молоко, яичный порошок, соль поваренная йодированная, стабилизатор Е450, сахар-песок, мускатный орех, консервант Е250) стоит 2340 тенге/кг, докторская колбаса алматинской компании «Беккер и К» (с аналогичным составом) – 3860 тенге/кг, российская «Черкизовская» - 1200 тенге за килограмм (но список ингредиентов в этой колбасе занимает пять строк). «Венские» сосиски «Инко-фуд» (говядина, свинина, вода, мясо птицы, шпик, сливочное масло, сухое молоко, яйца, соль, экстракты специй, регулятор специй) - 1560, такие же от фирмы «Бижан» (говядина, свинина, соль, специи, нитрит натрия) - 3 900 тенге/кг.





Не хватает алкоголя

В чем видя примущества белорусских продуктов крупные торговцы? Есть ли еще потенциал для белорусской экспансии? Какие товары могут к нам привезти? На эти вопросы ответили руководители более 20 известных продуктовых сетей Казахстана. В товарном портфеле большинства магазинов белорусские производители представлены в объеме от 1 до 2%, 20% ретейлеров отметили наличие товаров из Беларуси в пределах 10%.





Большую часть занимают такие товарные категории, как молочные продукты и колбасные изделия, подтверждают официальную статистику ретейлеры. В некоторых сетях среди молочной продукции белорусского производства доля категории «сыры» доходит до 15%.





У четверти опрошенных представлены также мясо курицы, мясная, рыбная и овощная консервация, продукты копчения и алкоголь, причем некоторые ретейлеры отметили высокий спрос на алкогольную продукцию из Беларуси.





Что касается причин спроса на белорусские продукты, то практически все опрошенные отметили в первую очередь качество, треть высказались в пользу цены. Несколько ретейлеров использовали при описании товаров из РБ выражение «советские стандарты», что для некоторых покупателей ассоциируется опять-таки с качеством.





Согласно опросу, большинство казахстанских торговых компаний готовы наращивать объемы продаж белорусских товаров в названных категориях, а также расширять ассортимент в таких категориях, как текстиль, белье, крупы, любая консервация и продукты копчения.





В опросе, проведенном организаторами международных розничных конгрессов «Мир торговли», приняли участие 22 продуктовых сетевых ретейлера Казахстана с основными локациями в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Павлодар, Костанай, Петропавловск, Караганда и других. Из охваченных опросом 20 ретейлеров представлены форматом «супермаркет» с количеством торговых точек от 3 до 40 и 2 ретейлера в формате «гипермаркет».





Препятствиями для развития торговых связей между РК и РБ, по мнению руководителя конвентов «Мир торговли» (форум проводится в том числе в Беларуси) Елены Саргалдаковой, является слабая организация площадок для встреч и небольшая результативность сотрудничества между торгово-промышленными палатами двух стран.





- Например, когда мы общаемся с белорусскими производителями, многие вспоминают, как они приезжали в Казахстан на торговые выставки и видели пустые залы, были разочарованы отсутствием заинтересованных участников. Договариваться было попросту не с кем. Таким образом, получив ложное впечатление из-за неправильно выбранных мест посещения, белорусские производители теряют к нам интерес, - считает она. - Также стоит отметить еще одну проблему - нехватка объемов производства у самих белорусских компаний. Производители молочных продуктов в Беларуси не скрывают, что их продукции с трудом хватает на удовлетворение спроса своего большого соседа – России. Контракты на поставку с предоплатой порой расписаны на год вперед.