На прошлой неделе Александр Лукашенко заявил: «Я все больше убеждаюсь, что нам надо прекратить всякое банкротство и возню с антикризисными управляющими». По его словам, в подавляющем большинстве случаев из-за процедур оздоровления заводы «разграбят, растащат, и они перестают существовать».





«Поэтому давайте и в правительстве, и профсоюзы, садитесь за стол вместе и думайте, что нам делать с так называемым банкротством. Его не должно быть в Беларуси!», – заявил руководитель страны.

UDF.BY поинтересовался у экспертов, согласны ли они с выводами Лукашенко.





«Разница в том, что в Европе независимые управляющие дорожат своей репутацией»

Экономист Лев Марголин отметил, что руководитель страны и прав, и неправ одновременно.





«С одной стороны можно согласиться: что у нас ни делается при процедуре оздоровления предприятий – делается как-то не совсем по-людски. Но банкротство и оздоровление – распространенная процедура в европейских и других странах, и она там вполне нормально проходит. Разница в том, что там ее осуществляет институт независимых управляющих, которые дорожат своей репутацией и для которых вывод предприятия на эффективную работу – дело чести», – сказал Марголин.





Вместе с тем экономист не видит, как можно обойтись без названных процедур в Беларуси.





«То, что Лукашенко против этой процедуры, вполне понятно – он вообще против рыночной экономики. Но нужно понимать: предприятия даже в самых развитых странах имеют определенный жизненный цикл: рождаются, развиваются, устаревают, умирают. Если на пути к смерти поставить какое-то препятствие, то это приведет только к тому, что нечто новое живое не сможет развиваться», – отметил экономист.





По его мнению, нельзя оправдывать сохранение убыточных предприятий заботой о рабочих местах.





«Сохранять предприятия любой ценой – это значит, сохранять их за счет тех, кто работает на успешных. Государство должно проводить другую политику – думать о стимулировании новых рабочих мест», – полагает Марголин.









«Не банкротить – потакать вредителям»





Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в комментарии UDF.BY отметил, что не видит альтернативы процедуре банкротства убыточных предприятий.





"Промышленные центры превратились в кладбища". Почему Лукашенко и прав, и не прав одновременно?





«Если не проводить процедуру банкротства, то возникает вопрос: а что взамен, как правильно поступить? Не банкротить – это значит потакать неэффективно работающим, а зачастую даже вредителям», – считает Маргелов.





Вместе с тем, он видит недостатки в действующей системе проведения банкротства.





«Вы знаете, сколько у нас сейчас лжебанкротств? Есть товарищи, которые по шесть раз побанкротились – и все согласно законодательству. Поэтому можно согласиться с президентом, что нужно искать решение», – отметил сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.





Одной из причин неприятия процедуры банкротства руководитель страны назвал озабоченность за судьбу работников:





«Вы знаете, что иногда бывает, когда мы реформируем предприятие. И вроде бы всех трудоустроили, а потом выясняется, что маме с тремя маленькими детишками предложили место за тридевять земель. Опытному инженеру – место вахтера».









Но Маргелов отметил, что во многих случаях «спасать уже нечего».





«Проблема в том, что мы не имеем эффективной стратегии развития городов, особенно малых. Возьмем такие замечательные города как Молодечно, Кричев, Речица: промышленные центры превратились в кладбища. Сама жизнь не позволяет нам жить по-старому, нужно быстро меняться», – считает Маргелов.