+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ирина Костевич — о снижении зарплат бюджетников в январе

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ прокомментировала ситуацию со снижением зарплат бюджетников в январе 2020 года, передает "Еврорадио".

Как известно, в этом году изменилась система оплаты работников бюджетной сферы. Костевич говорит, что стояла цель её усовершенствовать. Однако при расчётах зарплат были случаи ошибок, сработал "человеческий фактор". "Январь — специфический месяц", — подчёркивает она. Но ситуация оперативно исправляется.

"Главное — не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке", — говорит министр.

Костевич озвучила оценки, согласно которым зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года составит 930 рублей т. е. увеличится на 10%.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Знавец
Цудоўныя "КАРАМЕЛЬКІ"!
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru