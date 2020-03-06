Ирина Костевич — о снижении зарплат бюджетников в январе

Как известно, в этом году изменилась система оплаты работников бюджетной сферы. Костевич говорит, что стояла цель её усовершенствовать. Однако при расчётах зарплат были случаи ошибок, сработал "человеческий фактор". "Январь — специфический месяц", — подчёркивает она. Но ситуация оперативно исправляется.





"Главное — не допустить снижения заработной платы в равных условиях, а именно при одинаковом количестве дней, при одинаковой нагрузке", — говорит министр.





Костевич озвучила оценки, согласно которым зарплата в бюджетной сфере по итогам 2020 года составит 930 рублей т. е. увеличится на 10%.