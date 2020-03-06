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МВФ выделит $ 50 млрд на борьбу с коронавирусом

В первую очередь помощь для борьбы с коронавирусом будет направлена бедным странам.

Международный валютный фонд принял решение о выделении $ 50 млрд для помощи странам, пострадавшим от эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте МВФ в четверг, 5 марта.

Отмечается, что в первую очередь помощь будет оказана бедным странам и государствам со слабыми системами здравоохранения. При этом $ 10 млрд предоставят с нулевой процентной ставкой для самых бедных членов Фонда с помощью механизма быстрого кредитования.

В МВФ заявили, что распространение коронавируса по всему миру сделало невозможным усиление экономического роста в 2020 году, а также замедлило глобальный рост производства до самого низкого уровня после финансового кризиса 2008 года.

"Глобальный рост в 2020 году опустится ниже уровня прошлого года, но как далеко он будет падать и как долго это продлится, все еще трудно предсказать", – заявила директор МВФ Кристалина Георгиева.
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