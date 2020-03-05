Самую большую золотую монету отчеканили в Канаде
Королевский канадский монетный двор отчеканил самую большую в своей истории золотую монету - ее вес составляет 10 килограммов.
В Канаде выпустили 10-килограммовую золотую монету / Фото: The Royal Canadian Mint
Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
“Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего отчеканено 10 таких монет.
“Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража”, - указывают производители денег.
С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в 600 тыс. долл.
22:39 05/03/2020
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