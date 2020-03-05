Будьте бдительны: Беларусь накрыла новая волна телефонных звонков от мошенников
Чтобы похитить деньги клиента, мошенники стремятся получить личный номер паспорта.
Банки страны в очередной раз выступили с предупреждением и сообщают своим клиентам о новой волне телефонных звонков от мошенников.
В рассылке Приорбанка говорится, что в настоящее время идет массовый обзвон клиентов под видом сотрудников банка.
В банке отмечают, что мошенники используют телефонные номера, похожие на официальные телефоны банка.
Специалисты финансового ведомства предупреждают граждан о том, что мошенники стремятся получить от граждан информацию о личном номере паспорта, полном номере карточки или последних четырех цифрах карточки, а также выпытывают мобильные коды, которые приходят на телефон клиента.
В банке рекомендуют гражданам при поступлении подозрительного звонка спешно прекратить разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру телефона банка.
Не следует поддаваться на уговоры и уловки со стороны мошенников и сообщать незнакомым лицам реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, другую конфиденциальную информацию.
В банке напоминают, что сотрудники ведомства владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов по телефону.
21:29 05/03/2020
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