Понастроили: белорусские гостиницы в 2019 году были загружены на 32%!

Лучшая ситуация наблюдалась в столице, где заполняемость отелей держалась на уровне 44,4%.





А хуже всего дела обстояли в Могилевской и Витебской областях, где гостиницы были заселены всего на 22 и 23% соответственно.





Брестская и Гродненская области смогли загрузить свои гостиницы на 30%, Гомельская область — на 28,7%.