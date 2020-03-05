Понастроили: белорусские гостиницы в 2019 году были загружены на 32%!
Белстат подсчитал, что уровень загрузки белорусских гостиниц в 2019 году составил 32,2%.
Лучшая ситуация наблюдалась в столице, где заполняемость отелей держалась на уровне 44,4%.
А хуже всего дела обстояли в Могилевской и Витебской областях, где гостиницы были заселены всего на 22 и 23% соответственно.
Брестская и Гродненская области смогли загрузить свои гостиницы на 30%, Гомельская область — на 28,7%.
Источник: officelife
17:35 05/03/2020
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