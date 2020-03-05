В Великобритании собрали первый белорусский электробус

Об этом сообщил сегодня журналистам представитель мэрии Ноттингема Ричард Уэлингс, отвечающий за вопросы общественного транспорта.





"По нашим дорогам уже 10 лет ездят электробусы, поэтому, когда к нам обратились из Минска, а это наш город-побратим, мы с большим энтузиазмом отнеслись к предложению "Белкоммунмаша" выпустить на дороги Ноттингема их электробус, - отметил представитель мэрии. - Кроме того, этот электробус использует технологию, которую раньше в Ноттингеме не использовали, - это поднимающиеся зарядные штанги. Мы хотим посмотреть, насколько она экономически эффективна".





Электробус с зарядным устройством уже поставлен городу, но еще не приступил к экспериментальной обкатке. Сейчас зарядное устройство проходит сертификацию, добавил он.





"Если проект будет так успешен, как мы предполагаем, мы начнем переговоры с крупными автобусными операторами Великобритании о продаже этого электробуса", - сообщил Ричард Уэлингс.





Директор по маркетингу и продажам CAD CAM Automotive/Wave Industries Томас Эштон в свою очередь отметил, что законодательство Великобритании меняется очень динамично.





"В ноябре прошлого года правительство ввело запрет на производство транспорта с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года, а в прошлом месяце этого года сроки уже сдвинули на 2032-й.





На нашем рынке сейчас нет достаточного количества производителей электробусов, не хватает пока готовых решений по производству этой техники. То есть у нашего совместного с "Белкоммунмашем" предприятия сейчас не так много конкурентов, которые готовы предложить такую же технологию на британском рынке", - сообщил он.





Заместитель главного конструктора ОАО "УКХ "Белкоммунмаш" Сергей Чистов также сообщил, что электробус, разработанный совместно с британскими партнерами, будет представлен на крупнейшей профильной выставке в Бирмингеме.