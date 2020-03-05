Звездный час "Беллегпрома": фабрики начнут шить маски вместо ненужной одежды
Руководство «Беллегпрома» приняло решение временно перепрофилировать 15 предприятий для пошива медицинских масок, говорится на сайте концерна.
фото носит иллюстративный характер
Речь идет о производстве многоразовых четырехслойных масках. Планируется, что фабрики будут отшивать по 550 тысяч изделий в сутки, пишет the-village.me
Минск-новости добавляет, что по состоянию на 5 марта порядка 1,2 млн этих изделий уже поступили заказчикам, включая магазины сети «Белмедтехника» и аптеки «Белфармации».
"Белорусский партизан"
16:21 05/03/2020
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