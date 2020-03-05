+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Звездный час "Беллегпрома": фабрики начнут шить маски вместо ненужной одежды

Руководство «Беллегпрома» приняло решение временно перепрофилировать 15 предприятий для пошива медицинских масок, говорится на сайте концерна.

фото носит иллюстративный характер

Речь идет о производстве многоразовых четырехслойных масках. Планируется, что фабрики будут отшивать по 550 тысяч изделий в сутки, пишет the-village.me

Минск-новости добавляет, что по состоянию на 5 марта порядка 1,2 млн этих изделий уже поступили заказчикам, включая магазины сети «Белмедтехника» и аптеки «Белфармации».
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru