Не опять так снова: доллар и евро подорожали

Сегодняшнее снижение стоимости слабо повлияло на валютную корзину. С начала недели она подорожала на 0,65%.





Курс доллара вырос на 0,0046 BYN до 2,2357 BYN/USD. С начала недели доллар подешевел на 0,0034 BYN.





Кус евро подрос лишь на 0,0004 BYN до 2,4902 BYN/EUR и оказался на максимуме за 538 дней. Евро продолжает приближаться к максимуму за полтора года. Осталось чуть более недели.





Сегодня курс евро вырос уже десятый раз подряд. За это время евровалюта подорожала на 0,1115 BYN.





Справка: исторического максимума EUR достиг на торгах 11 апреля 2018 года —

2,5580 BYN.





Курс российского рубля после трёх дней роста упал на 0,0062 BYN до 3,3750 BYN/100 RUB.





С начала текущей недели сотня российских рублей выросла в цене на 0,0344 BYN, но в минувшую пятницу торги на бирже завершились обвалом российской валюты сразу на 0,0619 BYN до минимума за 78 дней.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра поднялся 11 копеек до 66,1854 российских рублей. Доллар находится вблизи максимума за 14 месяцев.





Официальный курс евро на завтра снизился лишь на 5 копеек до 73,6842. Евро находится вблизи максимума за год.