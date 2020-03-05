Павел Дуров





Миллиардер Роман Абрамович, инвестфонд, основанный семьей Гуцериевых, и бывший министр Михаил Абызов могли быть в числе инвесторов в криптовалюту Павла Дурова, следует из нового судебного документа, раскрытого в рамках спора Telegram и американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет forbes.ru





Документ — это экспертное заключение профессора Орегонского университета Стивена Маккеона, который был нанят Telegram, пишет CoinDesk. Его отчет был подан в суд в январе.





В документе, который насчитывает более 100 страниц, приводится список «потенциальных валидаторов» криптовалюты Gram (работает на блокчейне Telegram Open Network, TON), участвовавших во втором раунде ICO.





Всего они вложили на этом этапе $850 млн — о такой сумме отчитывался Telegram в 2018 году. Имена купивших криптовалюту во время двух раундов не раскрывались. На вопрос CoinDesk, на чем основан список «потенциальных валидаторов» в Gram, Маккеон отказался от комментариев.





Кто вложился во втором раунде?

В списке указана зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Norma Investments Limited. В одном из документов SEC, опубликованных в 2018 году, говорилось, что компанию контролирует российский миллиардер Роман Абрамович.





Как следует из списка Маккеона, Norma Investments Limited могла приобрести 7,5 млн Gram за $10 млн. Абрамович официально не подтверждал свое участие в криптопроекте Дурова. Forbes направил запрос представителю инвесткомпании Абрамовича Millhouse Джону Манну. На запрос CoinDesk он отказался от комментариев.





Кроме того, в списке упоминается кипрская компания Larnabel Enterprises Limited. Она, указано в документе, могла купить почти 11,3 млн Gram за $15 млн. Larnabel Enterprises — это инвестиционный фонд, основанный семьей Гуцериевых, писали РБК и Ведомости.





Forbes направил запрос в компанию Михаила Гуцериева «Сафмар». На запрос CoinDesk пресс-служба компании не ответила.





В документе указан также фонд Batios Holdings Limited, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. В одном из документов SEC его директором был назван бывший министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов.





Forbes направил запрос представителю Абызова. На запрос CoinDesk он не ответил. Batios Holdings Limited мог приобрести свыше 15 млн Gram на $20 млн, следует из списка Маккеона.





В нем указан также зарегистрированная на Кипре Veeam Software Limited, которая, по данным Маккеона, вложила в Gram $10 млн. Forbes направил запрос сооснователю компании Veeam Software Ратмиру Тимашеву.





Кроме того, в списке упоминается Артак Гаспарян — так зовут одного из создателей Comedy Club. Он мог приобрести Gram на $1,5 млн, следует из документа. Forbes направил запрос Гаспаряну.





Что было известно

Инвестиции в Gram на данный момент публично признали только два российских бизнесмена: сооснователь «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили и основатель Qiwi Сергей Солонин. Якобашвили вложил в криптовалюту $50 млн, указано в списке Маккеона, Солонин в нем не упоминается.





Якобашвили на звонок Forbes не ответил.





Telegram намеревался запустить Gram 31 октября 2019 года, но был вынужден перенести старт из-за претензий SEC. Она утверждает, что компания Павла Дурова F 39 не зарегистрировала эмиссию должным образом: SEC считает, что криптовалюта попадает под определение ценных бумаг. Telegram это оспаривает.