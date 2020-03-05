



Как ситуация с коронавирусом в мире отразилась на экономическй жизни Барановичей, узнала Intex-press





«Сбои есть, но не критичные»

С распространением коронавируса работа крупных барановичских предприятий, имеющих партнеров в странах, где этот вирус бушует, усложнилась незначительно. К примеру, на «Торгмаше» из-за инфекции появились некоторые трудности с поставками комплектующих из Италии.





– Часть предприятий там просто закрыли на карантин. Из-за этого некоторые сбои есть, но они не критичные. Что-то у нас на складах есть, где-то альтернативу возможно найти, тем более что она есть всегда. Надеемся, все будет нормально, – сообщили Intex-press на предприятии.





На молочном комбинате, который напрямую поставляет в Китай свою продукцию, отметили, что от китайских партнеров стало меньше возвращаться оборотной тары.





– Мы поставляли и поставляем в Китай нашу сыворотку в основном. И в этом плане у нас ничего не изменилось. Единственное, не хватает контейнеров. Видимо, перестали поставлять сюда продукцию из Китая, а мы работаем на оборотной таре, – рассказали на молочном комбинате.





А на автоагрегатном заводе отметили перебои с поставками мелких запчастей.





– У нас каких-то глобальных проблем нет, потому что мы немного китайских деталей при производстве своей продукции используем. Что-то по мелочи – шайбы, кольца. Пытаемся их сейчас чем-то заменять, хотя китайские детали, конечно, дешевле. Но снабженцы с этой задачей пока справляются, – отметили на предприятии.





Несмотря на некоторые неудобства, руководители барановичских предприятий пока не видят в ситуации с коронавирусом серьезной опасности. А кто-то даже надеется обернуть ее с выгодой.





– Есть некоторые позиции, по которым наша продукция конкурирует с китайской на конвейерах наших покупателей. И для нашего завода, чем дольше китайцы стоят, тем лучше. Они плотно сидят на рынке автокомпонентов и создают нам серьезную конкуренцию. И если кто-то где-то просядет в какой-то момент, мы постараемся занять эту нишу, – отметили на заводе.





Поставок нет, цены растут

Представители частных структур, в отличие от госпредприятий, говорят, что коронавирус ударил по их работе.





– Мы уже больше недели ждем поставки канцтоваров. Китайцы нам работу парализовали, – сказали Intex-press в одном из магазинов, торгующих

канцтоварами.





В одной из мастерских, занимающихся ремонтом мобильных телефонов, отметили, что с февраля начались проблемы с поставками запчастей для мобильных телефонов. Более того, дефицит на рынке вызвал рост цен на комплектующие.





– На сегодняшний день коронавирус в Китае – серьезная проблема для нас. Запчастей нет и не будет, как нам сказали, где-то до середины апреля. Мы работаем на запасах, но ведь они не бесконечны, – рассказали в одной из ремонтных мастерских. – Мы рассчитывали, что из-за коронавируса цены на китайские комплектующие упадут. Но вышло наоборот. Если раньше, к примеру, мы ставили запчасть за 70 рублей, то сегодня по такой цене покупаем. А людям не объяснишь, для них не закупка выросла, а ты – аферист.





В барановичских магазинах автозапчастей, многие из которых продают запчасти китайского производства, говорят, что никаких изменений в работе не произошло. По крайне мере пока.





– Мы закупаем запчасти через склады московских поставщиков. И ни я, ни мои коллеги на данный момент не сталкивались с какими-то задержками, – отметил продавец одного магазина.





Ценники, по словам продавцов, также остались на «доэпидемическом» уровне.





– В последующем что-то может поменяться в отношении поставщика к нам. Но пока все так же, как и было, – сказали в другом магазине запчастей.





Между тем автолюбители говорят, что некоторые детали уже подорожали. Причем, существенно.





– Собрался менять тормозные диски в своей машине, стал прицениваться заранее. Так вот еще где-то месяц назад они стоили около 65 рублей, а сегодня те же диски продают почти за 90 рублей! – рассказал Intex-press один из барановичских автовладельцев.







Туризм: люди выжидают

Несмотря на то, что отпуск в Китае или Италии не считается бюджетным отдыхом, спрос на эти направления в Барановичах был. Но в этом году, отмечают сотрудники турагентств, горожане настороженно относятся не только к этим направлениям. А раннее бронирование, которое сейчас в самом разгаре, в этом году проходит не так активно, как в прошлом.





– Спад по раннему бронированию есть. Особенно это касается Италии и таких популярных направлений, как Тайланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Люди заняли выжидательную позицию, и нам поступает очень много звонков с вопросами по коронавирусу, – сказали Intex-press в одном из турагентств. – О прогнозах пока сложно говорить, это лучше у эпидемиологов спрашивать. Нам они сказали: паниковать нельзя. Мы и не паникуем.





По словам работников сферы туруслуг, пока на рынке все относительно спокойно, рейсы не отменяются и туристы от путевок, приобретенных на раннем бронировании, не отказываются.





– У нас нет отмены или запретов рейсов, по крайней мере никто из операторов нам не присылал никаких официальных писем. Туристы тоже не отказываются от туров. Пока ждем. Надеемся, все будет хорошо, – отметили в другом турагентстве.





В общем, пока большинство организаций в Барановичах, которые так или иначе затронула ситуация с коронавирусом, настроены оптимистично. Но их дальнейший настрой будет зависеть от того, как вирус будет вести себя дальше.



