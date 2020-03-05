"Работаем на запасах, но они не бесконечны". Как коронавирус отразился на работе предприятий
Коронавирус шагает по планете, меняя жизнь людей, обваливая финансовые рынки, цены на нефть, перекраивая календарь мировых событий.
Как ситуация с коронавирусом в мире отразилась на экономическй жизни Барановичей, узнала Intex-press.
«Сбои есть, но не критичные»
С распространением коронавируса работа крупных барановичских предприятий, имеющих партнеров в странах, где этот вирус бушует, усложнилась незначительно. К примеру, на «Торгмаше» из-за инфекции появились некоторые трудности с поставками комплектующих из Италии.
– Часть предприятий там просто закрыли на карантин. Из-за этого некоторые сбои есть, но они не критичные. Что-то у нас на складах есть, где-то альтернативу возможно найти, тем более что она есть всегда. Надеемся, все будет нормально, – сообщили Intex-press на предприятии.
На молочном комбинате, который напрямую поставляет в Китай свою продукцию, отметили, что от китайских партнеров стало меньше возвращаться оборотной тары.
– Мы поставляли и поставляем в Китай нашу сыворотку в основном. И в этом плане у нас ничего не изменилось. Единственное, не хватает контейнеров. Видимо, перестали поставлять сюда продукцию из Китая, а мы работаем на оборотной таре, – рассказали на молочном комбинате.
А на автоагрегатном заводе отметили перебои с поставками мелких запчастей.
– У нас каких-то глобальных проблем нет, потому что мы немного китайских деталей при производстве своей продукции используем. Что-то по мелочи – шайбы, кольца. Пытаемся их сейчас чем-то заменять, хотя китайские детали, конечно, дешевле. Но снабженцы с этой задачей пока справляются, – отметили на предприятии.
Несмотря на некоторые неудобства, руководители барановичских предприятий пока не видят в ситуации с коронавирусом серьезной опасности. А кто-то даже надеется обернуть ее с выгодой.
– Есть некоторые позиции, по которым наша продукция конкурирует с китайской на конвейерах наших покупателей. И для нашего завода, чем дольше китайцы стоят, тем лучше. Они плотно сидят на рынке автокомпонентов и создают нам серьезную конкуренцию. И если кто-то где-то просядет в какой-то момент, мы постараемся занять эту нишу, – отметили на заводе.
Поставок нет, цены растут
Представители частных структур, в отличие от госпредприятий, говорят, что коронавирус ударил по их работе.
– Мы уже больше недели ждем поставки канцтоваров. Китайцы нам работу парализовали, – сказали Intex-press в одном из магазинов, торгующих
канцтоварами.
В одной из мастерских, занимающихся ремонтом мобильных телефонов, отметили, что с февраля начались проблемы с поставками запчастей для мобильных телефонов. Более того, дефицит на рынке вызвал рост цен на комплектующие.
– На сегодняшний день коронавирус в Китае – серьезная проблема для нас. Запчастей нет и не будет, как нам сказали, где-то до середины апреля. Мы работаем на запасах, но ведь они не бесконечны, – рассказали в одной из ремонтных мастерских. – Мы рассчитывали, что из-за коронавируса цены на китайские комплектующие упадут. Но вышло наоборот. Если раньше, к примеру, мы ставили запчасть за 70 рублей, то сегодня по такой цене покупаем. А людям не объяснишь, для них не закупка выросла, а ты – аферист.
В барановичских магазинах автозапчастей, многие из которых продают запчасти китайского производства, говорят, что никаких изменений в работе не произошло. По крайне мере пока.
– Мы закупаем запчасти через склады московских поставщиков. И ни я, ни мои коллеги на данный момент не сталкивались с какими-то задержками, – отметил продавец одного магазина.
Ценники, по словам продавцов, также остались на «доэпидемическом» уровне.
– В последующем что-то может поменяться в отношении поставщика к нам. Но пока все так же, как и было, – сказали в другом магазине запчастей.
Между тем автолюбители говорят, что некоторые детали уже подорожали. Причем, существенно.
– Собрался менять тормозные диски в своей машине, стал прицениваться заранее. Так вот еще где-то месяц назад они стоили около 65 рублей, а сегодня те же диски продают почти за 90 рублей! – рассказал Intex-press один из барановичских автовладельцев.
Туризм: люди выжидают
Несмотря на то, что отпуск в Китае или Италии не считается бюджетным отдыхом, спрос на эти направления в Барановичах был. Но в этом году, отмечают сотрудники турагентств, горожане настороженно относятся не только к этим направлениям. А раннее бронирование, которое сейчас в самом разгаре, в этом году проходит не так активно, как в прошлом.
– Спад по раннему бронированию есть. Особенно это касается Италии и таких популярных направлений, как Тайланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Люди заняли выжидательную позицию, и нам поступает очень много звонков с вопросами по коронавирусу, – сказали Intex-press в одном из турагентств. – О прогнозах пока сложно говорить, это лучше у эпидемиологов спрашивать. Нам они сказали: паниковать нельзя. Мы и не паникуем.
По словам работников сферы туруслуг, пока на рынке все относительно спокойно, рейсы не отменяются и туристы от путевок, приобретенных на раннем бронировании, не отказываются.
– У нас нет отмены или запретов рейсов, по крайней мере никто из операторов нам не присылал никаких официальных писем. Туристы тоже не отказываются от туров. Пока ждем. Надеемся, все будет хорошо, – отметили в другом турагентстве.
В общем, пока большинство организаций в Барановичах, которые так или иначе затронула ситуация с коронавирусом, настроены оптимистично. Но их дальнейший настрой будет зависеть от того, как вирус будет вести себя дальше.
10:53 05/03/2020
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