Почему Беларусь так долго не может вступить в ВТО?

Для Беларуси 2020 год может стать годом вступления в ряды Всемирной торговой организации (ВТО). Путь Беларуси в этот престижный клуб занимает уже 27 лет - официальный Минск подал заявку еще в 1993 году, но заметно активизировались переговоры лишь в последние пять лет.





Беларуси членство в ВТО даст выход на новые торговые рынки, повысит инвестиционную привлекательность и, безусловно, улучшит имидж страны на международной арене. Но насколько реальны планы Минска вступить в ВТО в этом году, и что мешало сделать это раньше?





Долгая дорога Беларуси в ВТО





В феврале 2020 года первый заместитель министра иностранных дел РБ Андрей Евдоченко сообщил, что "двусторонние переговоры по вступлению Беларуси в ВТО должны завершиться к июню, а присоединение к организации возможно в конце 2020 года - начале 2021-го".





Основная причина того, что Минск подошел к вступлению в ВТО лишь спустя много лет переговоров - позиция официального Минска, который долго не мог решить, нужно ли и выгодно ли присоединяться к торговой организации.





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает, что вопрос о вступлении Беларуси в ВТО можно было решить и раньше. "Сначала официальный Минск крайне непоследовательно действовал в этом вопросе. Но после 2015 года переговоры активизировались, и сейчас мы наблюдаем позитивную динамику с обеих сторон", - говорит политолог.





ЕАЭС способствует сближению с ВТО?





Интенсивность переговоров в последние пять лет не в последнюю очередь связана с созданием Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так, сайт министерства экономики Беларуси указывает, что с 2012 года Беларусь и так выполняет большинство правил и условий ВТО, так как они заложены в основу права ЕАЭС. Кроме того, среди пяти стран-членов ЕАЭС Беларусь - единственная, кто еще не присоединился к ВТО. Получается, Минск имеет ряд международных обязательств, а правами члена ВТО не обладает.