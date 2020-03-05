Нацбанк предложил банкам запустить белорусскоязычные версии сайтов
Анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс.
Национальный банк Беларуси предложил коммерческим банкам, работающим на территории страны, рассмотреть возможность создания белорусскоязычных версий сайтов и приложений. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Письмо регулятора направлено в Ассоциацию белорусских банков.
Краткий анализ сайтов белорусских банков показал, что обычно они предлагают русскоязычный интерфейс, часто имеется и версия на английском языке. Версия на белорусском встречается редко.
Отмечается, что в Нацбанк поступают обращения с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан в выборе языка при банковском обслуживании, а говорящие на белорусском жители страны просят использовать белорусский язык наравне с русским.
По этой причине регулятор просит банковское сообщество рассмотреть возможность доработать интерфейс ПО, используемого в банкоматах, инфокиосках на территории Беларуси, а также мобильного и интернет-банкинга.
Также идет речь об оформлении по требованию клиента на белорусском языке связанных с банковским обслуживанием документов, включая договоры.
08:04 05/03/2020
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