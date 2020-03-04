EPAM рассчитывает на выручку в $3 млрд в 2020 году

Dev.by послушал, что спрашивали у топов и что те отвечали.





О выручке в 5 миллиардов

Харман. Подумываем о ещё большем росте. В 2020 году выручка EPAM приближается к 3 миллиардам долларов. Рынок быстро растёт, и мы уже задаём себе вопрос: «Что значит быть компанией с выручкой в 5 миллиардов?».





О коронавирусе





Добкин. Собираемся работать в 2020 году по плану. Пока ситуация в Азии затронула нас очень незначительно. Но кто сможет сказать, что случится в ближайшие несколько кварталов? Но в целом мы с оптимизмом смотрим в будущее.





О последствиях брексита

Харман. Продолжаем видеть снижение спроса в европейском банковском секторе. Зато интересные запросы поступают из околобанковского сектора — например, страховые компании растут очень быстро. У нас есть давний крупный партнёр из Великобритании, который работает в сфере бизнес-информации и медиа. Он разделился на две компании, одна из них переехала за пределы Великобритании. Одна теперь европейская, другая — нет.





О выборах в США

Добкин. Вопрос выборов сложный. Не думаю, что американские выборы сильно повлияют на нас. К тому же EPAM должна также думать о выборах во многих других странах. Обычно политическую ситуацию мы оцениваем, исходя из опыта работы в той или иной стране.





О главных статьях расхода

Добкин. Наша главная цель — рост, но прибыльность — тоже важный фактор. 8 лет назад, когда EPAM выходила на IPO, это была совсем другая компания. Мы зарабатывали 300 миллионов в год, теперь движемся в сторону 3 миллиардов.





В компании было 7 тысяч человек, теперь около 40 тысяч. Инвестиции очень важны. Думаю, 2020 будет годом инвестиций. На что мы будем тратить деньги? Это консалтинг, наши традиционные расходы на инженерию (скелет работы компании), образование (оно важно для масштабируемости и увеличения производительности) и цифровые платформы.

















Отчёт EPAM за 2019 год

450,9 миллиона долларов — рост выручки по сравнению с 2018 годом.

302,9 миллиона долларов — прибыль GAAP от операционной деятельности. Это на 57,1 миллиона долларов или на 23,2% больше, чем 2018 году; GAAP — Generally accepted accounting principles или «общепринятые принципы бухгалтерского учета». Отдельная система учета, распространенная в США.





389,2 миллиона долларов — прибыль от операционной деятельности без учета GAAP. Рост по сравнению с 2018 годом на 74 миллиона долларов, или на 23,5%.

36 700 специалистов — численность персонала EPAM. За прошлый год она увеличилась на 21,7%.