+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Эксперты МАГАТЭ: технических претензий к БелАЭС нет

4 марта завершилась 12-дневная миссия МАГАТЭ в Беларуси

Станцию проверяли по 19 направлениям, в том числе законодательную базу, ядерную безопасность, охрану окружающей среды, аварийное реагирование, переадет СТВ.

Специалисты МАГАТЭ выделили пять успешных практик, которые другие страны могли бы позаимствовать у нас, а также дали семь рекомендаций по совершенствованию работы будущей АЭС. Они коснулись в основном нормативно-правовой базы и обслуживания станции.

Михаил Чудаков, заместитель генерального директора, руководитель Департамента ядерной энергии МАГАТЭ:

Атомная станция находится на заключительной стадии к пуску. Я уверен, что Беларусь, белорусский персонал смогут эксплуатировать эту станцию надежно, безопасно весь проектный срок – 60 лет и еще на продлении срока, то есть целое столетие.

Беларусь выполняет все требования МАГАТЭ в соответствии со всеми требованиями безопасности МАГАТЭ. Приглашая все проверки, является образцово-показательной страной. Далеко не каждая страна приглашает все проверки МАГАТЭ.


Михаил Михадюк, заместитель министра энергетики Беларуси:

Мы ни от одного инструмента, предлагаемого МАГАТЭ, не отказываемся и не будем отказываться, потому что в МАГАТЭ собран сгусток всех мировых знаний в области ядерной энергетики. 

Это для нас очень важно, несмотря на то что Михаил Валентинович сказал о том, что у нас была база, когда мы подходили к решению о строительстве атомной станции. Но знания – это такая штука, которых никогда не бывает много.

К слову, миссии МАГАТЭ являются добровольными для каждого государства. Следующая будет приглашена уже после пуска первого блока БелАЭС.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: VIII. ГЕНА
Сергей Балыкин
Российское топливо тормознули акцизом
Тацяна Грачанікава
ФОТО ДНЯ. КОТИКИ
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru