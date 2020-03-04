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Число клиентов форекса в Беларуси в 1,5 раза больше, чем в России

Количество клиентов на форекс-рынке в Беларуси на начало года составило 25 904. Это в 1,5 раза больше, чем в соседней России. Эти данные озвучил сегодня представитель Нацбанка Дмитрий Набздоров.

При этом растет число клиентов-иностранцев. Доля нерезидентов среди них составила уже 71%. В 2018 году их было всего 5%.

В свою очередь, председатель правления ЗАО «БСБ Банк» Сергей Дубков пояснил, что в России фактически только 4 компании работают в легальном форекс-поле. Причем одна из них уже выставлена на продажу.

Глава российской Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров подтвердил это, похвалил белорусское регулирование и пояснил, что в России многие компании оказались просто не готовы к регулированию.

Что касается жалоб клиентов, то в Беларуси их очень мало. Буквально 3-5 в год. Из 3 млн всех операций оспариваются лишь 3.

Дмитрий Набздоров также отметил, что в России на форекс-рынке другая бизнес модель. Доход компании — это убыток клиента. Поэтом в РФ относительно короток средний срок «жизни» клиента. Это всего лишь два-три месяца. В Беларуси это работает иначе. Доход клиента — это убыток компании.
Officelife.media
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