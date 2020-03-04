Газпром пошел на уступки Болгарии, снизив для нее цену на газ сразу на 40%. Он вынужден был снизить доходы от продажи газа, чтобы сохранить покупателя в лице Софии, пишет vz.ru





Газпром подписал и передал Болгарии договор с самым большим снижением цены на природный газ, более чем на 40%, заявил премьер-министр Болгарии Борис Борисов. Это можно назвать символичным подарком к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., которая отмечается 3 марта 2020 года, добавил он.





В «Газпром экспорте» подтвердили подписание соглашения с «Булгаргазом» в рамках процедуры пересмотра цены на поставляемый в Болгарию российский природный газ.





Газпрому при заключении новых средне- и долгосрочных контрактов теперь приходится ориентироваться не на привязку к ценам на нефть, а на привязку к ценам на европейских газовых хабах.





Насколько серьезную скидку предоставил Газпром Софии по сравнению с другими странами Европы? И почему российский экспортер пошел на это?





В «Булгаргазе» отметили, что собираются снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около 14 евро) за МВт/ч начиная с апреля 2020 года с нынешних 44,04 лева (около 22 евро).





Причем сделают это задним числом, с 5 августа 2019 года. То есть цена для потребителей снизится с 22 евро до 14 евро за один МВт/ч. В пересчете на кубометры получается, что цена на газ для болгар снизилась со 176 евро, или 200 долларов, до 112 евро, или 125 долларов, за тысячу кубометров.





Впрочем, конечная цена для болгарских потребителей не равна той цене, по которой Газпром продает свой газ посреднику – «Булгаргазу». Последний тоже должен получить свою маржу.





Стоимость газа в контрактах с отдельными странами Газпром публично не раскрывает. Как правило, наиболее привлекательную цену получает Германия на правах крупнейшего покупателя российского газа в ЕС и в целом серьезного партнера России в ее газовых проектах.





Старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович предполагает, что сейчас российский газ обходится европейцам менее чем в 200 долларов за тысячу кубометров.





«Думаю, что для Болгарии цена должна быть примерно в этом же районе, а теперь, вероятно, будет 120–130 долларов за тысячу кубометров. Скорее всего, цена все равно будет выше, чем сейчас на споте», – говорит он.





«Полагаю, что цена для Болгарии примерно сопоставима со стоимостью газа для Германии. Хотя у Германии цена может быть чуть-чуть лучше, учитывая, что Берлин активно участвует в наших газовых проектах», – не исключает эксперт.





Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что эта скидка приравнивает цену на газ для Болгарии к средним европейским ценам, которые сейчас установились благодаря изменению в контракте ценовой формулы. То есть Газпром, по сути, сравнял цены для болгар и для остальной Европы.





Раньше стоимость газа была привязана к ценам на нефть, но теперь появилась привязка к спотовым европейским газовым рынкам. Потому что цены на нефть хоть и упали, но не так серьезно, тогда как стоимость газа в Европе на спотовых площадках уже меньше 100 долларов за тысячу кубометров.





Это исторически рекордно низкие цены на голубое топливо. Вероятно, Болгария – не последняя страна, которая попросит в ближайшее время увеличить долю спотовой составляющей в контракте и снизить зависимость от нефтяных котировок.





На европейском рынке – беспрецедентное падение газовых цен. В этом виновата не только аномально теплая зима, но и сам Газпром. Потому что, опасаясь газового кризиса из-за Украины этой зимой, он закачал рекордные объемы топлива в европейские подземные хранилища.





Однако транзитный контракт с Украиной в итоге был подписан, прерывания поставок российского газа не произошло. Не обошлось и здесь без коронавируса – на его фоне потребление СПГ в Азии снижается, что создает еще больше предложения на рынке.





Опять же российский «Новатэк» продает свой СПГ в Европе, создавая тем самым конкуренцию газопромовскому топливу. Как ни крути, но предложения газа в Европе много, что и давит на цены, делая их рекордно низкими.





В итоге Газпрому ничего не остается, как идти на поводу у покупателя, только бы его не потерять.

Однако не похоже, что Газпром идет на поводу у Минска, несмотря на то, что Беларусь - крупнейший потребитель российского газа в Европе после Германии и Италии.





Как сообщалось ранее, Беларусь на начало года осталась без контракта с Газпромом из-за того, чтоофициальный Минск настаивал на снижении цены от прошлогодней (127 долларов за тысячу кубов), а Газпром, из-за провала подписания "интеграционных" соглашений, напротив, хотел ее повысить, если верить Лукашенко, до 152 долларов.













А, похоже, что зря.