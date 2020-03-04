Беларусам могут предложить кредитные каникулы

Как сообщается в обосновании к плану законотворческой деятельности на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, в кодексе предлагается закрепить предельные размеры неустоек, штрафов, пеней, которые могут быть применены к получателю кредита за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.





Предполагается проработать и при необходимости закрепить в Кодексе нормы о предоставлении физлицу льготного периода по кредитному договору, исполнение по которому обеспечено ипотекой, также по потребительским кредитам.





Такая норма действует в РФ. Физлица могут получить шестимесячные каникулы по ипотеке. После их окончания кредит выплачивается в первоначально установленных суммах, а неуплаченные деньги возвращаются в конце срока кредита, который увеличивается на продолжительность льготного периода.