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Беларусам могут предложить кредитные каникулы

Беларусы могут получить возможность уйти на кредитные каникулы. Такие поправки возможны в Банковском кодексе. Изменения к нему должны быть разработаны в этом году.

Как сообщается в обосновании к плану законотворческой деятельности на сайте Национального центра законодательства и правовых исследований, в кодексе предлагается закрепить предельные размеры неустоек, штрафов, пеней, которые могут быть применены к получателю кредита за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

Предполагается проработать и при необходимости закрепить в Кодексе нормы о предоставлении физлицу льготного периода по кредитному договору, исполнение по которому обеспечено ипотекой, также по потребительским кредитам. 

Такая норма действует в РФ. Физлица могут получить шестимесячные каникулы по ипотеке. После их окончания кредит выплачивается в первоначально установленных суммах, а неуплаченные деньги возвращаются в конце срока кредита, который увеличивается на продолжительность льготного периода.
Источник: reform.by
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