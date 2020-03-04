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Лукашенко объявил шах российским АЗС. В Беларуси ставки акцизов на топливо повышены в 4 раза

В Беларуси ставки акцизов на бензин и дизтопливо с 1 марта 2020 года повышены в четыре раза.

Лукашенко объявил шах российским АЗС. В Беларуси ставки акцизов на топливо повышены в 4 раза
Такое решение закреплено указом № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо», пишет TUT.BY.

Стоит отметить, что с 1 января 2020 года акцизы на бензин были повышены на 10,6−18,2%, на дизтопливо — на 24,6−33,2% в зависимости от их вида.

Сейчас ставка акциза на автобензин, не соответствующий классу 5, выросла до 1924,32 рубля за 1 тонну; на бензин класса 5 — до 1194,36 рублей за 1 тонну; на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, — до 932,2 рубля за 1 тонну; на дизтопливо класса 5 — до 737,32 рубля за 1 тонну.

Однако для некоторых плательщиков к ставкам акцизов применяется коэффициент 0,25. То есть ставки, по сути, не повышены «в целях недопущения роста розничных цен». Льготный коэффициент применяется плательщиками акцизов при реализации топлива, произведенного в Беларуси, в том числе, из давальческого сырья, при условии их профильной деятельности, продаже не менее 50 тыс. тонн топлива за предыдущий период и реализации инвестпроекта по модернизации нефтеперерабатывающего завода, говорится в указе. То есть новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ получили преференции, чтобы у них перерабатывали сырье и покупали топливо.

По информации пресс-службы президента, указ направлен «на исключение необоснованного импорта автомобильного топлива и повышение привлекательности переработки нефти на отечественных предприятиях по давальческой схеме».
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