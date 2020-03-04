



Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал Павел Данейко, административный директор Центра экономических исследований BEROC, управляющий директор группы компаний ИПМ.





Нужно корпоративное управление и изменение системы мотивации руководителей госкомпаний





«В случае, если государственные компании выйдут на тот уровень производительности труда, которую сегодня демонстрирует белорусский частный сектор, мы получим 42.5% роста ВВП. Для этого не потребуется дополнительных инвестиций. Достаточно построить нормальную систему управления на госпредприятиях», - считает Данейко.





Одним из путей повышения эффективности является введение корпоративного управления. «Этот процесс в нашей стране находится в начальной стадии. Основную роль в утверждении планов развития госпредприятий по-прежнему играют министерства и ведомства. Формирование стратегии должно стать функцией наблюдательных советов, в которые обязательно должны входить независимые директора», - считает Павел Данейко.





По его словам, для разработки эффективных стратегий необходимо участие в наблюдательных советах директоров двух типов. Первый тип знает, как решить конкретную задачу, которая стоит перед компанией. Например, если речь идет о выходе на определенный рынок, в совет приглашают членов, компетентных в этом вопросе. Второй тип директоров – это люди, которые могут посмотреть на проблему широко, принести неожиданные идеи и переформатировать взгляд менеджмента на то, что происходит в бизнесе и отрасли.





В функции наблюдательных советов также должно входить формирование долгосрочного видения трендов экономической, социальной, технологической среды. «Изменения в этих сферах, к примеру, технологические, могут привести к тому, что ключевые для бизнеса продукты перестанут быть востребованными. Плановая экономика очень медленно реагирует на такие вещи. Если бы она сохранялась, у нас, возможно, до сих пор производились бы пишущие машинки», - отметил Павел Данейко.





Еще одной важной проблемой является система мотивации руководителей государственных предприятий. «В прошлом году к нам приезжал профессор Оливер Штермер, управляющий директор REFA AG — одного из крупнейших в Европе институтов по организации труда, организации и развитию предприятий. Он приводил такой пример: рабочий на нвейере BMW предложил улучшение, которое привело к тому, что компания получила 5 млн. дополнительной прибыли. Согласно правилам концерна, по итогам года он получил выплату в размере половины этой суммы – то есть 2.5 млн. евро. И вот вопрос: что получит директор белорусского предприятия, который сделает что-то, что приведет к получению дополнительной прибыли? Ничего, кроме головной боли, потому что вся благодарность будет заключаться в том, что ему просто увеличат план на следующий год. Такая система мотивации вынуждает директоров не создавать инноваций, не искать прорывных путей. Но даже в этой системе мы видим много энергичных людей, новаторов», - говорит Павел Данейко.





Новый инструмент для госкомпаний





По мнению эксперта, Беларусь могла бы взять на вооружение опыт Франции, где крупные госкомпании управляются менеджерами, мотивированными на развитие.





Чтобы инициировать изменения на госпредприятиях, представительство Всемирного банка в Беларуси и Бизнес-школа ИПМ при финансовой поддержке Евросоюза проводят «Комплексную программу повышения эффективности государственных предприятий РБ». Начиная с апреля 2019 года на программе проходили обучение директора девяти госпредприятий. Недавно они защитили дипломные проекты по стратегии развития своих предприятий, сейчас идет процесс внедрения изменений.





«В рамках этого проекта мы применяли методику обучения, которую использует Шведский институт менеджмента IFL при Стогкольмской школе экономики. Учеба не сводилась к тому, что люди только слушают лекции и читают книжки. Это инновационная стратегическая программа, которая по ходу дела перестраивается под задачи, которые решают компании-участники. Слушатели ездят на предприятия других участников, знакомятся с их работой, что позволяет продуктивно вести диалог в мини-группах, в которых проходит обучение. В некоторых сессиях принимают участие не только руководители, но и сотрудники компаний, они участвуют в выработке единой позиции по дальнейшему развитию. Для частного сектора Беларуси такие подходы уже привычны. Для госкомпаний это новый инструмент, и наша задача – чтобы он стал для них эффективным и начал более широко применяться», - рассказал Павел Данейко.





По его словам, программа во многом была экспериментом, и теперь предстоит работа по ее оптимизации и доформированию. «Надеюсь, что осенью мы начнем следующий цикл проекта. В конечном итоге мы надеемся прийти к созданию центра поддержки, реструктуризации и развития госкомпаний. Мы понимаем, что такие образовательные программы не являются волшебной палочкой. Необходимо изменение системы управления и системы мотивации на госпредприятиях. При этом мы видим, что меняется общество, что в директорский корпус приходят новые люди, мы видим успехи частного сектора – все это будет приводить к дальнейшим изменениям», - считает Павел Данейко.