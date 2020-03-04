В Беларуси хотят отменить минимальный потребительский бюджет

Изменения готовятся в законах по вопросам применения социальных нормативов. Уже с 2021 года предлагается отменить минимальный потребительский бюджет, социальные выплаты, а также критерии предоставления государственной помощи определять от бюджета прожиточного минимума.





Если минимальный потребительский бюджет будет отменён, потребуется менять нормативные правовые акты, в которых применяется этот социальный норматив.





Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.