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В Беларуси хотят отменить минимальный потребительский бюджет

Минимальный потребительский бюджет могут отменить в Беларуси. Это предусматривается в плане подготовки законопроектов на 2020 год Национального центра законодательства и правовых исследований, сообщает БЕЛТА.

Изменения готовятся в законах по вопросам применения социальных нормативов. Уже с 2021 года предлагается отменить минимальный потребительский бюджет, социальные выплаты, а также критерии предоставления государственной помощи определять от бюджета прожиточного минимума.

Если минимальный потребительский бюджет будет отменён, потребуется менять нормативные правовые акты, в которых применяется этот социальный норматив.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных потребностей человека.
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