В Кемерове контрафактные запчасти выдавали за продукцию БЕЛАЗа

Оборот контрафакта пресекли российские полицейские совместно с представителями службы безопасности ООО "БЕЛАЗ-24". На одном из складов, принадлежащем кемеровской компании, были обнаружены запасные части для белорусской карьерной техники.





"Осмотр этих деталей после изъятия подтвердил: запчасти для самосвалов уже находились в употреблении и сильно изношены. Однако они были восстановлены в условиях кустарного производства с помощью низкокачественных материалов. Запчасти собирались продавать под видом новых", - отметили в пресс-службе.





Кемеровские предприниматели занимались незаконной скупкой и дальнейшей перепродажей контрафактных запчастей для белорусской спецтехники уже некоторое время. Тем самым они не только вводили в заблуждение своих покупателей, но и ставили под угрозу безопасность работы на кузбасских горнодобывающих предприятиях.









"Восстановленные запасные части к самосвалам БЕЛАЗ уже не имеют необходимого запаса прочности, их установка на технику ведет к серьезным проблемам. Причем последствия могут быть самыми разными: от поломок и вынужденного простоя техники до производственных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей", - пояснили в пресс-службе.



