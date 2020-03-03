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Вечером стартует прокачка азербайджанской нефти по трубе "Одесса-Броды"

Сегодня вечером начнется прокачка нефти азербайджанского происхождения из украинских хранилищ на трубопроводе «Одесса — Броды» в направлении Мозырского НПЗ по одной из труб нефтепровода «Дружба», не задействованной в транзите из России в Европу, сообщает телеграм-канал Neftegram.

Задача в том, чтобы заполнить весь путь до НПЗ легкой азербайджанской нефтью и начать пробную ее переработку.

Предполагается прокачать до 80 тыс. тонн, которые будут компенсированы украинской стороне танкерными поставками госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Первый танкер отправится из турецкого порта Джейхан (на Средиземном море) 5-6 марта. Следующий для Мозырского НПЗ будет отгружен ГНКАР уже из порта Супса (на Черном море) и отправлен в Одессу в 20-х числах марта.

Всего за год «Белнефтехим» собирается купить до 1 млн тонн нефти у своих бакинских партнеров. Поставки идут по рыночным ценам. Напомним, что Urals на 5-10% дешевле Azeri Light.
Источник: officelife
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