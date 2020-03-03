Задача в том, чтобы заполнить весь путь до НПЗ легкой азербайджанской нефтью и начать пробную ее переработку.





Предполагается прокачать до 80 тыс. тонн, которые будут компенсированы украинской стороне танкерными поставками госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Первый танкер отправится из турецкого порта Джейхан (на Средиземном море) 5-6 марта. Следующий для Мозырского НПЗ будет отгружен ГНКАР уже из порта Супса (на Черном море) и отправлен в Одессу в 20-х числах марта.





Всего за год «Белнефтехим» собирается купить до 1 млн тонн нефти у своих бакинских партнеров. Поставки идут по рыночным ценам. Напомним, что Urals на 5-10% дешевле Azeri Light.