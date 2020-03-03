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Лукашенко рассчитывает на дешевый американский кредит на "несчастную трубу с Балтики"

США готовы помочь Беларуси с инфраструктурой и поставками нефти, заявил сегодня Лукашенко в ходе совещания, посвященного работе энергетической отрасли страны.

По его мнению, отдельно и интенсивно нужно отрабатывать вопросы логистики, потому что одними договорами на поставки нефти вопрос не решится.

"Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями – собственниками сырья", – напомнил он.

Лукашенко предложил принять как факт ситуацию, что при разрешении энергетических вопросов белорусская сторона может рассчитывать лишь на себя, потому что даже в критический момент самый близкий партнер руководствуется только личными интересами.

Диверсификация прежде всего

В Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода, поэтому, решая вопросы диверсификации поставок, нужно учитывать и их географическое положение.

Лукашенко напомнил о своем решении, что поставки стратегического сырья должны быть диверсифицированы и осуществляться из трех источников.

"Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы", – сказал он.

После чего добавил, что уверен в положительном решении вопроса поставок по балтийскому маршруту при помощи трубопроводного транспорта.

"Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", – сказал Лукашенко


Труба из Балтики

Он напомнил, что у него состоялся серьезный разговор с госсекретарем США Майком Помпео на тему оказания помощи с необходимой инфраструктурой и поставками черного золота. Тогда глава Госдепа предложил поставлять сырье по конкурентным ценам.

"И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", – цитирует Лукашенко БелТА.

По его мнению, там необходимо всего несколько перемычек сделать, на что, предполагает правительство, может понадобиться три года.

"Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки", – обрисовал перспективы он. После чего добавил, что для этого нужно просто шевелиться.
Источник: sputnik.by
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