По его мнению, отдельно и интенсивно нужно отрабатывать вопросы логистики, потому что одними договорами на поставки нефти вопрос не решится.





"Необходимы комплексные и системные инфраструктурные решения. Следует продумать возможность реализации совместных проектов с иностранными компаниями – собственниками сырья", – напомнил он.





Лукашенко предложил принять как факт ситуацию, что при разрешении энергетических вопросов белорусская сторона может рассчитывать лишь на себя, потому что даже в критический момент самый близкий партнер руководствуется только личными интересами.





Диверсификация прежде всего

В Беларуси есть два нефтеперерабатывающих завода, поэтому, решая вопросы диверсификации поставок, нужно учитывать и их географическое положение.





Лукашенко напомнил о своем решении, что поставки стратегического сырья должны быть диверсифицированы и осуществляться из трех источников.





"Я уже сказал, что около 40%, может быть, 50% будем по-прежнему покупать нефть в России (если Россия захочет), когда окончательно диверсифицируемся. А по 30% можем покупать с портов Балтики и из Одессы", – сказал он.





После чего добавил, что уверен в положительном решении вопроса поставок по балтийскому маршруту при помощи трубопроводного транспорта.





"Это же не проблема построить. Там, кстати, есть пара труб, которые бы нас устроили, если бы мы их привели в порядок и договорились с балтийскими государствами по этим трубам", – сказал Лукашенко









Труба из Балтики

Он напомнил, что у него состоялся серьезный разговор с госсекретарем США Майком Помпео на тему оказания помощи с необходимой инфраструктурой и поставками черного золота. Тогда глава Госдепа предложил поставлять сырье по конкурентным ценам.





"И на мюнхенской конференции было заявление: они выделили $1 млрд для строительства объектов логистики, то есть для поставки нефти. В том числе мы можем рассчитывать, что получим от них совсем дешевые кредиты на строительство той же несчастной трубы с Балтики", – цитирует Лукашенко БелТА.





По его мнению, там необходимо всего несколько перемычек сделать, на что, предполагает правительство, может понадобиться три года.





"Не будет этого. Полтора-два года, не больше! И 100-120 млн долларов мы сами найдем на эти перемычки", – обрисовал перспективы он. После чего добавил, что для этого нужно просто шевелиться.



