Евро летит к максимуму за полтора года

Белорусский рубль подешевел к валютной корзине на 0,18% благодаря одновременному укреплению доллара, евро и российского рубля. С начала недели стоимость корзины валют подскочила на 0,50%. По итогам февраля было +1,68%.





Курс доллара подрос лишь на 0,0011 BYN до 2,2353 BYN/USD. Этого не хватило для того, чтобы отыграть вчерашние потери.





Напомним, что на последних февральских торгах американец обновил исторический максимум — 2,2391 BYN/USD, а по итогам месяца его стоимость выросла сразу на 10(!) копеек (+4,73%).





Кус евро вырос на 0,0164 BYN до 2,4867 BYN/EUR. Стоимость евровалюты взлетела с максимума за 395 дней (чуть более 13 месяцев) до максимума за 533 дня (почти 18 месяцев).





Сегодня евро подорожал уже восьмой раз подряд. Общее укрепление составило почти 11 копеек. По итогам февраля курс евро подскочил на 0,1106 BYN (+4,69%).





Напомним, что исторического максимума курс евро достиг на торгах 11 апреля 2018 года — 2,5580 BYN и выше пока не поднимался.









Курс российского рубля поднялся всего на 0,0011 BYN до 3,3674 BYN/100 RUB.





Российский рубль дорожает второй день, в общей сумме его укрепление составило 0,0268 BYN. Но это не позволило отыграть даже половины обвала, который случился в минувшую пятницу, когда сотня российских рублей рухнула в цене на 0,0619 BYN.





По итогам февраля только российский рубль подешевел к белорусскому. Его ослабление составило 0,0451 BYN (−1,33%).









Центробанк России

Планы ОПЕК снизить объём добычи нефти подбросили нефтяные котировки вверх, но российский рубль всё равно подешевел к доллару и евро.





Банк России повысил официальный курс доллара расчётами на завтра всего на 12 копеек до 66,4437 российских рублей.





Официальный курс евро на завтра подскочил на 52 копейки до 73,9385 российских рублей — максимума почти за год.





Итоги февраля 2020 для российского рубля

Доллар месяц подорожал на 3,85 рубля (+6,10%), а за январь + февраль на 5,09 рубля (+8,21%).





Стоимость евро за февраль подскочила на 4,13 рубля (+5,93%), а за два первых месяца года выросла на 4,35 рубля (+6,26%).