Лукашенко о нефти: Счастье от Господа





Об этом он заявил сегодня на совещании по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу.





Он отметил, что на протяжении последнего столетия углеводороды были и остаются одним из ключевых факторов в мировых экономических и политических отношениях.









"Отдельные государства поняли, что при помощи вентиля на нефтяной трубе выгодные им вопросы решаются значительно легче. Не думайте, что я намекаю здесь только на Россию. Это стало нормой для государств планеты, которые имеют от Господа такое счастье.





К сожалению, несмотря ни на какие взаимные обязательства, такая практика стала применяться и в отношении Беларуси, - сказал Лукашенко. - Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик. Происходит это без оглядки на действующую договорную базу и принципы построения наших отношений".





Он констатировал, что в результате в настоящий момент страна недополучает около 1 млн т сырья ежемесячно. "И дело тут не только в том, что кто-то за вентиль хватается. Дело еще и в том, что мы сами виноваты, что не диверсифицировали в свое время поставки нефти. Монополизм всегда приводит к подобным результатам", - с опозданием констатировал он.





Он отметил, что именно на нефтяное сырье завязаны не только потребности внутреннего рынка топлива, но и стабильная работа химических и иных предприятий.





По словам Лукашенко, немотивированные действия в сфере поставок нефти негативно влияют на валовой внутренний продукт и доходы бюджета, хотя задача диверсификации источников экономического роста стоит перед правительством уже не один год.





"Рассчитываю, что в программе на очередную пятилетку будет сформирован конкретный план, как снизить значимость условий поставок нефти для формирования ВВП", - обозначил он задачу.





С другой стороны, по его мнению, сложившаяся ситуация оказалась даже в чем-то полезной: "Мы неоправданно зациклились на нескольких поставщиках и не имеем долгосрочных альтернативных источников сырья".





"Нефть - не монопольный товар, и желающих работать с нами достаточно даже в самой России. Поставщиков нужно находить, с ними нужно договариваться. И это задача номер один. Особенно в нынешней непростой ситуации, которая сложилась в мире, в том числе с нашим партнером-монополистом", - заявил он.





При этом Лукашенко отметил, что, как сообщает сама российская сторона, ее поставки нефти в Китай сократились на треть. "Не только в Китай. Нефть сегодня мгновенно дешевеет. И в такой ситуации это играет нам на пользу и подталкивает нас к тому, чтобы мы могли договориться с поставщиками. Не только в России, но и с альтернативными", - сказал Лукашенко.









Он подчеркнул, что Беларусь при этом не ставит вопрос так, что не будет покупать российскую нефть.





"Будем. Потому что эта нефть, ее добыча и транспортировка создавалась в том числе руками белорусов - тех поколений, за которыми мы с вами пришли. И логистика здесь самая удобная. Но мы, конечно же, не будем постоянно ползать на коленях 31 декабря, вымаливая эту нефть. И когда исчезнет монополизм, легче будет договариваться и по ценам", - считает он.





Он попросил участников совещания доложить, какие результаты уже достигнуты в этом направлении и какие есть перспективы.