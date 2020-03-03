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Эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года - Лукойл

Нефть «никогда больше не станет дорогой, как было десять лет назад», ввиду избыточной добычи за счет сланцевой нефти в США.



Об этом заявил в понедельник вице-президент и совладелец «Лукойла» Леонид Федун, представляя в Брюсселе долгосрочный прогноз компании по основным тенденциям развития рынка жидких углеводородов до 2035 года.

По его словам, эпоха «дешевой нефти продолжится минимум до 2040 года», передает ТАСС.

В этой связи топ-менеджер «Лукойла» отметил, что «действия президента США по расширению сланцевой добычи, безусловно, продлили срок жизни углеродного топлива, поскольку альтернативные технологии экономически состоятельны лишь при цене нефти 80 долларов плюс», - считает он.
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