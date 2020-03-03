Беларусь и РФ подписали контракт на поставки газа

Москва и Минск подписали протокол об изменении в соглашение о порядке формирования цен на поставку российского газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам на территории страны. Этот документ открывает возможность для сотрудничества между странами в 2020 году, цитирует ТАСС сообщение Минэнерго Российской Федерации.





«Документ открывает возможность для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между странами в сфере поставок газа в Беларусь в 2020 году», - отмечает ведомство.





Протокол о внесении изменений в соглашение от 25 ноября 2011 года был подписан министром энергетики России Александром Новаком и послом Беларуси в России Владимиром Семашко.





Как сообщалось ранее, 7 февраля страны договорились о цене на газ до 2021 года. Россия продолжит поставлять газ на условиях 2019 года, то есть по цене $127 за тыс. куб.м.



