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В Клайпеде ждут танкер с нефтью для Беларуси 4 марта

Первый танкер с российской нефтью, закупленный для «Нафтана», может прийти в порт Клайпеды 4 марта, пишет Delfi.

Судно Front Ocelot идет из российского порта Приморск в Финском заливе. Вчера представитель «Белнефтехима» заявил, что первый танкер ожидается до конца декады.

Всего через трейдеров было закуплено 160 тыс. т нефти по цене без премии. Сырье, доставленное двумя танкерами, будет перевалено в порту Клайпеды, оттуда по железной дороге поступит на «Нафтан». Второй танкер ожидается также в марте.
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