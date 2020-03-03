В Клайпеде ждут танкер с нефтью для Беларуси 4 марта
Первый танкер с российской нефтью, закупленный для «Нафтана», может прийти в порт Клайпеды 4 марта, пишет Delfi.
Судно Front Ocelot идет из российского порта Приморск в Финском заливе. Вчера представитель «Белнефтехима» заявил, что первый танкер ожидается до конца декады.
Всего через трейдеров было закуплено 160 тыс. т нефти по цене без премии. Сырье, доставленное двумя танкерами, будет перевалено в порту Клайпеды, оттуда по железной дороге поступит на «Нафтан». Второй танкер ожидается также в марте.
08:36 03/03/2020
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