+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Geely займется производством спутников

Geely Holding Group объявила о начала строительства завода по производству космических спутников вместе с испытательной площадкой. Он будет возведен в китайском Тайчжоу.

Новый проект будет развиваться под эгидой дочерней структуры Geely Technology Group. Он станет первым частным производством спутников в Китае, сообщает пресс-служба холдинга.

Спутники будут использоваться еще одной компанией холдинга Geespace. В конце этого года она намерена начать развертывание коммерческой сети низкоорбитальных спутников. Предполагается, что она обеспечит доступ в высокоскоростной интернет, навигацию повышенной точности и доступ к облачным вычислениям. Сеть развертывается с прицелом на развитие автономного транспорта с высокими степенями автономности, для которого требуется навигация высокой точности. Погрешность сети Geespace должна не превышать одного сантиметра, пишет REFORM.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru