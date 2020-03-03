Geely займется производством спутников
Geely Holding Group объявила о начала строительства завода по производству космических спутников вместе с испытательной площадкой. Он будет возведен в китайском Тайчжоу.
Новый проект будет развиваться под эгидой дочерней структуры Geely Technology Group. Он станет первым частным производством спутников в Китае, сообщает пресс-служба холдинга.
Спутники будут использоваться еще одной компанией холдинга Geespace. В конце этого года она намерена начать развертывание коммерческой сети низкоорбитальных спутников. Предполагается, что она обеспечит доступ в высокоскоростной интернет, навигацию повышенной точности и доступ к облачным вычислениям. Сеть развертывается с прицелом на развитие автономного транспорта с высокими степенями автономности, для которого требуется навигация высокой точности. Погрешность сети Geespace должна не превышать одного сантиметра, пишет REFORM.by.
08:30 03/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение