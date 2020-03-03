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Apple оштрафуют на 500 миллионов долларов

Согласно иску, компания умышленно замедляла работу старых устройств, чтоб подтолкнуть потребителей к покупке новых моделей смартфонов.

Apple согласилась выплатить до 500 миллионов долларов владельцам смартфонов, которые предъявили американской компании коллективный иск. Об этом, в понедельник, 2 марта, сообщает Reuters, указав, что иски против компании подали владельцы моделей iPhone 6, 6s, 7, а также SE с операционной системой iOS 10.2.1 и более новых версий.Также речь идет о владельцах iPhone 7 и 7 Plus, которые работали на iOS 11.2 или более поздней версии.
 
Потребители утверждают, что их смартфоны после обновления программного обеспечения стали медленнее.
 
И хотя компания согласна выплатить пострадавшей стороне компенсацию, ее представители предполагают, что ухудшение функционала старых iPhone могло произойти из-за колебания температур, высокой нагрузки на индивидуальные устройства и иные издержки эксплуатации смартфонов. Компания заверяет, что оперативно устраняла выявленные недостатки в обновляемых ОС.
 
Суммарный объем выплат Apple составит не менее $310 млн, но не более чем $500 млн. Компания готова выплатить каждому истцу примерно $25 компенсации.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику.
 
Ранее вдова основателя американской корпорации Apple Стива Джобса - Лорен Пауэлл Джобс заявила, что не намерена своим трем детям оставлять многомиллиардное наследство, которое ей досталось после смерти супруга.
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