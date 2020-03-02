Азербайджан планирует 5-6 марта отправить танкер с нефтью для Беларуси

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) 5-6 марта отправит танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан, сообщил ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.