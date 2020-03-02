Разбираемся: подешевеет сахар или вообще исчезнет из магазинов?

Несколько месяцев подряд сахар в белорусских магазинах стоит не дешевле полутора рублей, пишет Белсат. А эта же самая пачка в России стоит почти в два раза дешевле.





«В Беларуси такого еще не было. Что сделали эти дельцы: они создали в Москве «прокладку», торговый дом. Обычная «прокладка». Поставили туда своих. С заводов по заниженным ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке», – заявил глава государства Александр Лукашенко.

В Беларуси четыре сахарных завода. Все они контролируются государством. Производство составляет около 640 000 тонн в год. Половину мы потребляем внутри страны, вторую рассчитывали реализовывать преимущественно на российском рынке. Но белорусские чиновники, которые отдавали приказ наращивать объемы производства сахара, не просчитали, что и соседняя страна может столкнуться с его перепроизводством. И белорусский сахар станет ей ненужным.









«Что делать нашим производителям? Сахар произведен, его нужно как-то реализовать. В России цена упала. И когда везли сахар в Россию, продавали по ценам в два раза ниже себестоимости сахарной свеклы», — говорит Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.





Так появился дешевый белорусский сахар на полках российских магазинов. И дорогой – на отечественных. Министерство антимонопольного управления запретило продавать населению килограмм дешевле полутора рублей. Так государство защитило рынок от конкурентов из соседних стран и дало возможность сахарной отрасли заработать на соотечественниках.





«Против белорусских потребителей сахара выступает белорусское правительство, номенклатурщики и силовые структуры, которым очень хорошо живется за счет того, что мы переплачиваем за сахар в два раза», – утверждает экономист Ярослав Романчук.





Сахар может стоить дешевле – если государство отменит искусственное регулирование цен. Но тогда белорусский продукт не сможет конкурировать с товаром соседних стран, в которых производство сахара – более дешевый процесс.





«Цена достаточно большая, чтобы не приобретать его много. Сахар в сегодняшней ситуации приобретают, условно говоря, «на чай». Если эту стоимость снизить, опыт показывает, что реализация повышается значительно, приблизительно в два раза», – говорит Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

«Государство снова возьмется за свое»

Елизавета – любительница домашней выпечки. Сахар на ее кухне – чуть ли не самый востребованный продукт. Высокая цена на него особенно ощущается летом, когда наступает сезон заготовок.





«Когда ты варенье делаешь, тогда ты особенно чувствуешь его стоимость, так как его нужно больше, килограмм, и два, и десять. Тогда ты ее (цену) особенно чувствуешь»,– говорит Елизавета.





Общие потери белорусских сахарных заводов за прошлый год составили 200 миллионов рублей. Если разделить эту цифру на всех белорусов, даже младенцев и пенсионеров, получится около 22 рублей на каждого. И государство вынуждает нас компенсировать эти деньги.





«Если будет больше конкуренции, конкуренции между белорусскими производителями и российскими, безусловно, цена на сахар будет на 30 и 50 процентов ниже. Конкуренция всегда приводит к другой модели формирования цен, к конкуренции, к тому, что белорусы будут покупать более качественный товар», – говорит Ярослав Романчук, экономист.





Информации о сахарном деле на данный момент не много. Известно лишь, что против участников заведены уголовные дела за получение и дачу взяток.









«Сейчас можно представить, что с политическими целями они понизятся на какое-то время. Потом пройдут президентские выборы, и никуда эти цены не денутся, государство снова возьмется за свое», – считает Александр Ярошук, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов.





Парадокс: в стране – перепроизводство сахара, а дешевого продукта для населения нет. Заводы несут убытки – но продают в Россию продукт дешевле себестоимости, а соотечественникам – цены завышены. Как утверждают специалисты, это результат административной системы управления экономикой. Наверное, которую мы оплачиваем из своих карманов.



