+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дети Стива Джобса не получат в наследство его состояние, оцененное в $27,5 млрд

Вдова основателя Apple Стива Джобса не намерена оставлять детям многомиллиардное наследство, доставшееся ей от мужа.

Лорен Пауэлл Джобс / фото: Global Look Press

Об этом Лорен Пауэлл Джобс заявила в интервью The New York Times. «Я не заинтересована в приумножении богатства из поколения в поколение, и мои дети знают это», – заявила вдова создателя крупнейшей американской корпорации, пишет sobesednik.ru Она подчеркнула, что ее покойный супруг был солидарен с ней в этом вопросе.

«Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», – подчеркнула женщина. По ее словам, ограниченая группа людей не должна контролировать столь огромные средства. «Мы видели это на рубеже XIX-XX веков на примере семей Рокфеллеров, Карнеги, Меллонов и Фордов. Такое накопление опасно для общества. Так не должно быть», – пояснила Пауэлл Джобс.

Отец троих детей Стив Джобс скончался от рака поджелудочной железы на 57-м году жизни в октябре 2011 года. По информации издания, он оставил после себя состояние размером в $27,5 млрд. В 2004 году его вдова основала благотворительную организацию Emerson Collective. Компания занимается проектами, направленными, в частности, на борьбу с социальным неравенством.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
БОЛЕЗНЬ ЗА ГРЕХИ?
Владимир Подгол
Президентская звезда М.Мясниковича
Павел Знавец
Музычныя фрагменты ў маім выкананні.
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru