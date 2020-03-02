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Эксперты Moody’s увидели в Беларуси "высокое благосостояние"

Рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента Беларуси (в рублях и иностранной валюте) и приоритетный необеспеченный рейтинг (в иностранной валюте) на уровне B3 со "стабильным" прогнозом.

Такой прогноз основан на «относительно высоком благосостоянии Беларуси», которое поддерживает устойчивость экономики к потрясениям.

Эксперты также отмечают «умеренное бремя» госдолга. При этом они заявляют, что значительное участие государства в экономике влияет на потенциал роста. Также отмечаются слабая институциональная среда в экономике, подверженность госдолга валютным шокам и риски внешней уязвимости.

Moody’s ожидает, что после снижения темпов роста ВВП Беларуси до 1,2% в 2019 году с 3,1% в 2018 году, темпы роста в ближайшие два года будут слабыми. Также, по мнению экспертов, потенциал роста Беларуси ограничен прогнозируемым сокращением численности трудоспособного населения.

Агентство положительно оценивает усилия по укреплению денежно-кредитной политики и укрепление независимости Нацбанка, а также проведение значительной программы бюджетной консолидации.
Источник: telegraf.by
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