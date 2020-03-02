



"Заключение соглашения (по торговле нефтью – ИФ) с Беларусью - это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка $60 за тонну при экспорте нефти и $30 при экспорте нефтепродуктов.





Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину", - сказал Торебаев, комментируя ситуацию с подготовкой соглашения с Беларусью по торговле нефтью.





"Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Да, мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной", - уточнил вице-министр.





"Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта", - добавил он.





Вице-министр пояснил: "Вопрос в том, что у нас внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть. Мы считаем, что если мы не будем использовать этот механизм (продажи нефти в Беларусь с пошлиной – ИФ) годовые потери составят порядка $200 млн при поставке 3,5 млн тонн нефти".





Между тем, по его словам, "соглашение должно быть заключено, это в интересах обеих сторон". "Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов", - сказал Торебаев.





"Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке", - отметил вице-министр, комментируя суть администрирования.





По его словам, "надо выработать спектр взаимоприемлемых решений, например, делать балансовый анализ (поставок нефти и потребления нефтепродуктов – ИФ) – как и куда это все потребляется".





По его словам, "наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма - все зависит от этого". "Или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать", - добавил он.









Кроме того, Торебаев констатировал наличие правовой коллизии в рамках ЕАЭС, которая также удерживает Казахстан от практической реализации договоренностей о поставках нефти в Беларусь.





"Остается нерешенным вопрос транспортировки нефти. Согласно соглашению о ЕАЭС наши компании не будут иметь права отказать в транспортировке нефти в Беларусь в случае превышения согласованного объема годовых поставок, например, 3,5 млн тонн", - сказал вице-министр.





"Получается, что если мы достигнем объема (поставок нефти в Беларусь – ИФ) 3,5 млн тонн, то поставки должны будут прекращаться автоматически. Но фактически мы прекратить поставки не сможем, так как наша транспортная компания обязана будет транспортировать по запросу импортирующей или экспортирующей стороны", - заявил Торебаев.







