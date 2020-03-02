

в январе-феврале 2020 года составили 709,14 тыс. тонн, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает По данным российского ЦДУ ТЭК, поставки нефти из России в Беларусь, что на 76% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, передает interfax.by

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в январе-феврале осуществляли только НК группы "Сафмар" российского олигарха Гуцериева.



80 тыс. т в январе. Как напоминает officelife , закупки норвежской нефти через Белорусскую нефтяную компанию были незначительными —





302 тыс. т нефти. «Транснефть» сегодня подтвердила , что прокачала в Беларусь в феврале лишь









То есть даже с учетом того, что загружать заводы помогает «Белоруснефть», а это около 130-140 тыс. тонн в месяц, за январь-февраль набежало немногим более миллиона, в то время как для работы с загрузкой 50%, о чем сообщал на минувшей неделе Ляшенко, требуется почти в 2 раза больше.











