Рекламодатели уходят в Байнет - телевидение больше не популярно

Согласно оценкам Ассоциации интерактивной рекламы и ведущих беларуских сейлс-хаузов, объем медиаинвестиций в интернет, как канал рекламы, составил 44,9 млн. долларов, против 41 млн. долларов, вложенных рекламодателями в продвижение на ТВ.





При этом в общей структуре затрат 63% пришлись на контекстную рекламу и 37,0% - на медийную.









Анализируя затраты на различные каналы рекламы, включая газеты, радио, наружку, а также рекламу в кинотеатрах на мировом рынке, эксперты прогнозируют повышение доли лишь для интернета (контекста и медийки), а также для рекламы на киноэкранах.





Этот канал все больше признается одним из самых надежных по показателю brand safety.