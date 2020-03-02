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Рекламодатели уходят в Байнет - телевидение больше не популярно

Важнейший показатель медийного рынка Беларуси за прошлый год - впервые интернет обошел ТВ по объемам инвестиций. Об этом рассказала Наталья Синькевич, директор ООО "Веб Эксперт".

Согласно оценкам Ассоциации интерактивной рекламы и ведущих беларуских сейлс-хаузов, объем медиаинвестиций в интернет, как канал рекламы, составил 44,9 млн. долларов, против 41 млн. долларов, вложенных рекламодателями в продвижение на ТВ.  

При этом в общей структуре затрат 63% пришлись на контекстную рекламу и 37,0% - на медийную. 


Анализируя затраты на различные каналы рекламы, включая газеты, радио, наружку, а также рекламу в кинотеатрах на мировом рынке, эксперты прогнозируют повышение доли лишь для интернета (контекста и медийки), а также для рекламы на киноэкранах. 

Этот канал все больше признается одним из самых надежных по показателю brand safety. 
Источник: marketing.by
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