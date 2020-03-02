Новый закон: работать в Германии смогут (почти) все иностранцы





С 1 марта в Германии начнет действовать новый закон об облегчении трудоустройства для кадров из стран, не входящих в Евросоюз. Он в корне меняет положение иностранных специалистов с профобразованием. Но есть и ряд других полезных новшеств.





Главное - квалификация





Итак, главное нововведение - устроиться на работу в Германии теперь смогут не только выпускники вузов, но и представители рабочих специальностей. Ранее шансы на трудоустройство у тех, кто окончил техникум или колледж, были лишь в том случае, если профессия входила в "позитивный список" дефицитных кадров. Теперь это ограничение снимается и о списке можно забыть.





Будут действовать два основных условия: первое - это наличие квалификации, то есть должен быть диплом вуза или диплом о профобучении, которое длилось как минимум два года. Квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством.





Ранее для некоторых профессий, как врач или учитель, признание диплома было обязательным, для других, например, для инженера или айтишника, - добровольным. Теперь же для всех действует одно и то же правило.





Правда, в нем есть исключение: иностранные IT-специалисты с уровнем немецкого хотя бы B1 смогут работать, не подтверждая в Германии диплом, - им достаточно иметь как минимум три года опыта работы в своей сфере (за последние пять лет) и трудовой договор с зарплатой не менее 4020 евро в месяц.





Предложение о работе





Второе условие: должно быть конкретное предложение о работе или уже заключенный контракт с немецким работодателем. Проверки на приоритетность (то есть может ли вакансию занять специалист из Германии или ЕС), которую ранее проводило Федеральное агентство по труду, больше не будет.





Зато условия занятости по-прежнему будут контролироваться - и для немца, и для иностранного специалиста на той же вакансии они должны быть одинаковыми. При Федеральном агентстве по труду создана сервисная служба, которая консультирует иностранцев по вопросам трудоустройства.









Характер деятельности должен соответствовать полученным знаниям. Это означает, что возможной становится занятость по родственной профессии. Кроме того, специалистам с дипломом вуза будет разрешено выполнять и работу, для которой достаточно средней профессиональной квалификации. Однако это правило не будет действовать для претендентов на "голубую карту" (Blue Card) - здесь наличие диплома вуза остается важным.





Разрешение на подсобную работу в Германии, не требующую специальной подготовки и наличия квалификации, новым законом не предусмотрено.





Есть в нем и еще одна оговорка: специалистам старше 45 лет немецкая рабочая виза будет выдаваться, только если трудовой договор предполагает заработок от 3685 евро в месяц.





Поиск работы





Тому, кто имеет квалификацию и хорошо говорит по-немецки (как минимум на уровне B1), будет разрешено проживать в Германии без трудового договора в течение полугода - для того, чтобы найти себе работу. До настоящего момента такая возможность была только у специалистов с высшим образованием.





Важное условие - квалификация должна быть признана в Германии. Тот, кто ищет работу, должен сам себя финансово обеспечить. Социальных выплат государство в этом случае не предоставляет. Наличие страхового полиса и временного жилья - обязательные требования.





Параллельно с поиском возможности трудоустроиться будет разрешено до 10 часов в неделю подрабатывать у будущего работодателя, так сказать, чтобы присмотреться друг к другу.





Повышение квалификации





В случае, если при сравнении иностранной квалификации с немецкой были выявлены несоответствия и для ее признания в Германии специалисту не хватает теоретических знаний или практического опыта, можно будет получить визу сроком от 18 до 24 месяцев с целью повышения квалификации. Знания немецкого языка должны быть хотя бы на уровне A2.





Возможности профобучения





У иностранцев не из ЕС, которых интересует профобучение в Германии, с новым законом появляется возможность получить визу как минимум на полгода для поиска подходящей вакансии. Претендент должен владеть немецким на уровне B2, быть не старше 25 лет и иметь достаточно средств на жизнь.





Еще одно формальное требование, которое предъявляют ко всем иностранным абитуриентам в Германии: дополнительно к аттестату о среднем полном общем образовании или диплому среднего специального учебного заведения нужно проучиться год или два в вузе своей страны или немецком колледже довузовской подготовки.









Визовый вопрос





Тот, у кого есть конкретное предложение о работе, сможет получить визу на четыре года или на время, указанное в рабочем договоре. После четырех лет можно будет оформить вид на жительство.





Если специалист окончит вуз или получит профобразование в Германии, а после этого проработает два года, то на вид на жительство можно будет рассчитывать сразу после этого.





В перспективе процедура подтверждения квалификации должна занимать не более трех месяцев. Вопрос о выдаче визы должен решаться в течение максимум четырех недель. Работодатель может инициировать ускоренную процедуру - тогда она займет два месяца.