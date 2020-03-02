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Oops! Полевые работы в Беларуси начались уже в феврале

В Беларуси из-за теплой погоды полевые работы начались уже в феврале.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, аграрии заняты вывозом и внесением органических удобрений, вспашкой, операциями закрытия влаги.

Ведется подготовка к посевной. На 28 февраля было накоплено 580 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество, что составляет 46% от потребности. Объем накопления превышает прошлогодний на 44%. 

Всего планируется накопить 1,16 млн т действующего вещества, или на 45% больше, чем в 2019 году.

Обеспечено наличие семян под потребность аграриев. Сев яровых зерновых будет идти семенами не ниже третьей репродукции.


Массово выход на поля для проведения сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур прогнозируется при достижении температуры почвы +5ºС и выше.
Источник: reform.by
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