Oops! Полевые работы в Беларуси начались уже в феврале
В Беларуси из-за теплой погоды полевые работы начались уже в феврале.
Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, аграрии заняты вывозом и внесением органических удобрений, вспашкой, операциями закрытия влаги.
Ведется подготовка к посевной. На 28 февраля было накоплено 580 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество, что составляет 46% от потребности. Объем накопления превышает прошлогодний на 44%.
Всего планируется накопить 1,16 млн т действующего вещества, или на 45% больше, чем в 2019 году.
Обеспечено наличие семян под потребность аграриев. Сев яровых зерновых будет идти семенами не ниже третьей репродукции.
Массово выход на поля для проведения сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур прогнозируется при достижении температуры почвы +5ºС и выше.
Источник: reform.by
10:02 02/03/2020
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