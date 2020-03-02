Oops! Полевые работы в Беларуси начались уже в феврале

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, аграрии заняты вывозом и внесением органических удобрений, вспашкой, операциями закрытия влаги.





Ведется подготовка к посевной. На 28 февраля было накоплено 580 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на действующее вещество, что составляет 46% от потребности. Объем накопления превышает прошлогодний на 44%.





Всего планируется накопить 1,16 млн т действующего вещества, или на 45% больше, чем в 2019 году.





Обеспечено наличие семян под потребность аграриев. Сев яровых зерновых будет идти семенами не ниже третьей репродукции.









Массово выход на поля для проведения сева ранних яровых зерновых и зернобобовых культур прогнозируется при достижении температуры почвы +5ºС и выше.