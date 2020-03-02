На этой неделе Александр Лукашенко раскритиковал ЕАЭС, потому что не хватает декларируемых свобод. По словам Лукашенко, в ЕАЭС сейчас есть 14 изъятий, 37 ограничений и 15 барьеров, пишет TUT.BY





— Главы правительств [стран ЕАЭС] договорились на каждом межправсовете убирать по 2−3 ограничения. Но при этом делать все возможное, чтобы не появлялись новые барьеры, — сказал Мясникович в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».





При этом он считает, что в Евразийском экономическом союзе «должен превалировать принцип равных».





— Понятно, что большие экономики задают тон, являются стержнем. Но этот стержень должен быть привлекателен не только нынешним членам ЕАЭС, но и тем, кто внимательно смотрит и думает, надо ли им присоединиться к союзу, — сказал глава ЕЭК.





Михаил Мясникович также сказал, что премьер-министр Беларуси Сергей Румас предложил свое решение данной проблемы: пусть все страны союза сразу отменят все ограничения. Готова ли ЕЭК поддержать данную инициативу?





— Это компетенция исключительно только глав государств, но правительство и ЕЭК должны подготовить очень убедительные расчеты, что это не обрушит экономику того или иного государства или не создаст потрясения конкретного завода или целой отрасли, — сказал Мясникович в программе «Контуры» в эфире ОНТ.





Мясникович также высказался за четкие правила в ЕАЭС, обратную связь и существование арбитража.