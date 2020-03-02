По ее словам, в 2019 году было завезено товара по категории «секонд-хенд» на 78 миллионов долларов, пишет finance.tut.by





— Закрывать — не закрывать — мы свои предложения говорили и будем говорить. Но некое регулирование данного вида торговли мы все равно предлагали и будем предлагать. Возможно, если не закрытие, то, по крайней мере вынос его из каких-то областных городов, крупных городов, с центральных улиц. Мы за честную конкуренцию. Если наши предприятия выдерживают все техрегламенты, требования, мы проверяем на все показатели безопасности одежды, поэтому и на рынке хочется, чтобы все аналогично работали, — пояснила Татьяна Лугина.





Она также рассказала, что «Беллегпром» планирует открыть в этом году семь мультибрендовых магазинов «made in Belarus».





— Все упирается в денежные средства, как обычно. Но все равно мы двигаемся. У нас задача — 7 магазинов открыть до конца года по стране, — рассказала председатель концерна.





Ранее Татьяна Лугина в интервью TUT.BY выразила мнение, что Беларусь не может превратиться в мусорку для б/у одежды. Она отметила, что «выбирать, конечно же, покупателю, носить ли одежду из Европы, которую уже неизвестно кто надевал, вещи из азиатских магазинов сомнительного происхождения или наши».