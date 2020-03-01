Такое мнение изданию «Взгляд» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, пишет officelife.media





По оценке эксперта, использование литовского терминала в Клайпеде с перегрузкой нефти на железную дорогу, выходит еще дороже.





«Все это дает прибавку к стоимости барреля нефти где-то в $15 по сравнению с закупками Беларуси из России. Я считаю, что экономически — это не рационально. На такое можно пойти только временно и по каким-то узким политическим причинам», — резюмирует Митрахович.





По его расчетам, маршрут через Украину добавит примерно $10 долларов к цене нефти.





Дело в том, что нефтепровод «Одесса — Броды» после эксперимента с венесуэльской нефтью в 2011 году больше никогда не работал. Более того, из него выкачали даже техническую нефть, без которой невозможна прокачка. Это значит, что Беларуси придется купить дополнительно нефть для загрузки нефтепровода и его работы.





«В итоге это все равно будет дороже примерно на $15 за тонну, чем поставка российской нефти. Какую бы нефть Беларусь ни покупала — хоть норвежскую, хоть азербайджанскую, она все равно будет дороже для Лукашенко, по крайней мере, пока не закончится налоговый маневр в России, но до этого еще пять лет».