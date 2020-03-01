Месторождения разные нужны





— На карте видны различные виды полезных ископаемых и минеральных ресурсов, выявленных на территории нашей страны. Сегодня определены около 4 тыс. месторождений или проявлений минерального сырья и более 9 тыс. месторождений торфа и сапропелей. По степени использования, достоверности изученности и освоения их можно разделить на три большие группы.





Первая группа — находящиеся в разработке. Это месторождения нефти, калийных и каменных солей, доломита, торфа, сапропеля, трепела, мела, мергеля, строительного минерального сырья (песчано-гравийный материал, строительные пески, цементное сырье, строительный камень), гранита, минеральных и пресных подземных вод. Их производство относится к сфере потребления народного хозяйства, добычей заняты соответствующие горнодобывающие предприятия.





Вторая группа — разведываемые и оцениваемые месторождения, для которых необходимо проведение дальнейших геологоразведочных работ по подсчету запасов и, главное — по геолого-технологической оценке извлечения полезного компонента. Надо учесть: технологические методы добычи даже одного и того же вида полезного ископаемого для каждого месторождения определяются индивидуально. К этой группе относятся месторождения бурого угля, горючих сланцев, железных руд, фосфоритов, каолина, гипса, ангидрита, бентонита, диабазов, янтаря.





Третья группа — перспективные виды минеральных ресурсов и их проявления, находящиеся в стадии изучения и установленные в единичных участках. Это месторождения глауконита, графита, титано-циркониевых россыпей, боксид-давсонитовых руд, редкоземельных металлов, гидроминерального сырья, проявления полиметаллические, медно-никелевые, молибденовые, диатремовые трубки алмазов.





Наше черное золото





В Беларуси открыты 87 месторождений нефти. Они располагаются в Припятском прогибе. Наша нефть легкая и качественная, залегает на глубине от 1,5 до 5,5 км. Ежегодно добываются примерно 1,7 млн т черного золота. Для внутренних потребностей страны его нужно около 6-7 млн т. Еще в 2 раза больше требуется для нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке. Поэтому мы вынуждены импортировать это полезное ископаемое.





Поиск нефти — весьма рискованный и затратный процесс. Основной метод изучения недр перед заложением поисковой скважины — сейсморазведка. В последние годы возможности этого геофизического метода изучения недр расширились за счет того, что информацию о геологическом строении недр получают в объемном изображении. Есть надежда, что это позволит повысить эффективность поисковых работ нефти.





В Беларуси есть еще 2 бассейна — Оршанский и Брестский, возможно, нефтеносные. Особенности их геологического строения пока еще изучаются.





Соль земли





Наша страна занимает 3-е место в мире по запасам калийных солей. Наиболее известно Старобинское месторождение. В следующем году ожидается запуск Нежинского рудника в Любанском районе. Строится рудник на базе Петриковского месторождения. Есть и другие перспективные участки, но они требуют детального изучения. Произведенные из калийных солей удобрения востребованы не только в стране, но и за рубежом. Хотя отходы от их добычи, безусловно, создают экологические проблемы. В Беларуси достаточно также каменной соли, в Припятском прогибе толщина залегания составляет километры. Ее суммарные запасы в Старобинском, Мозырском, Давыдовском месторождениях составляют около 22,3 млрд т.





Бурый уголь, железная руда, доломит





В Беларуси установлены 3 месторождения бурого угля — Бриневское, Тонежское, Житковичское. Они, как и залежи сланцев на Туровском и Любанском месторождениях, пока только изучаются геологически и технологически. Сложность в том, что переработка сопровождается неизбежным выносом из шахт большого массива пород, что ведет к серьезным экологическим последствиям.





Железные руды в Околовском месторождении Столбцовского района содержат довольно низкую концентрацию (23-25 %) общего железа и до 13 % железа магнетитового. Для освоения месторождения потребуются инвестиционные вложения, строительство шахты.





Новосёлковское месторождение железных руд в Гродненской области еще не до конца разведано. В Витебской области есть крупное месторождение доломитов в Рубе. Из них производят удобрения, которые применяются в сельском хозяйстве для снижения кислотности почвы. На востоке Беларуси расположены меловые и карбонатные отложения для производства писчего и строительного мела. Есть месторождения глин разного типа, использующихся для производства кирпича, гончарных, керамзитовых изделий. Для производства стекла используется песок с высоким содержанием кварца. Установлены 6 таких месторождений в Гомельской и Брестской областях. Строительный камень добывают в Микашевичском карьере Лунинецкого района и на Глушковичском месторождении в Лельчицком районе. В торфе и сапропелях недостатка не испытываем. Они играют важную роль не только как сырье, но и как ключевой агро- и природный объект.





Будем искать





— Сейчас геологическая служба нацелена на то, чтобы построить детальную карту страны. Ее назначение — с наибольшей вероятностью прогнозировать открытие новых видов полезных ископаемых, — подчеркивает Ярослав Грибик. — Пока еще далеко не вся территория Беларуси изучена. Часто спрашивают о шансах найти в белорусских недрах золото и алмазы. Думаю, они есть, но поиски промышленных концентраций проблематичны и весьма затратны. Ведь важно не только исследовать свои недра, но и правильно распоряжаться природными ресурсами, не наносить урона экологии страны.