Доллар и евро ждут новые исторические рекорды: прогноз на неделю

В настоящее время на валютном рынке РБ сложилась довольно странная ситуация. Курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже достиг уровня 2,2391 рубля и обновил абсолютный максимум, а курс евро поднялся до наивысшего уровня за год — 2,4675 рубля, но это произошло в связи с сильнейшим обвалом курса российского рубля за последние полтора года на Московской бирже, а не по внутренним белорусским причинам, пишет select.by





Среднедневной объем торгов валютами за последнюю неделю февраля не снизился, как это обычно наблюдалось в конце месяца, а вырос и достиг 171,2 млн. рублей. При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля снизилась на 0,43%. Это означает, что предложение валюты на бирже было выше спроса.









К увеличению спроса, как можно предположить, привели покупки валюты белорусскими НПЗ, которые сейчас реализуют автомобильное топливо за рубли на внутреннем рынке, а нуждаются в покупке нефти за рубежом.





А вот с чего вдруг выросло предложение? Можно предположить, что причиной этого стали валютные интервенции Нацбанка, который решил спасти рубль от неминуемого обвала. Это было бы вполне разумно, так как дальнейшее ослабление рубля может привести к возникновению ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.





Не исключено, конечно, что коммерческие банки решили продавать валюту по высокому курсу, рассчитывая на ее падение в будущем.





В ближайшее время напряженная ситуация на валютном рынке РБ сохранится, так как пока Беларусь будет перерабатывать мало нефти. Как сообщил 28 февраля вице-премьер РБ Игорь Ляшенко, в настоящее время в Беларуси ежемесячно перерабатывается около 1 млн. тонн нефти в месяц, чего хватает для удовлетворения внутреннего спроса на автомобильное топливо, а также на критический объем экспорта.





По его словам, в марте ожидается такой же объем переработки. В марте 300 тыс. тонн нефти планирует поставить группа компаний Михаила Гуцериева «Сафмар», еще 50 тыс. тонн — российская «УДС нефть». Возможна поставка нефти еще четырьмя небольшими российскими компаниями, причем по рыночным ценам без премии.





Эпидемия коронавируса пока на финансовый рынок РБ заметного влияния не оказывает, в силу его изолированности от мирового.





При этом на прошедшей неделе появилась информация о первом выявленном в РБ зараженном коронавирусом. Им оказался иранский студент БНТУ, прибывший в Минск еще 22 февраля. Он и некоторые контактировавшие с ним люди изолированы, а БНТУ переведена на дистанционное обучение. Не исключено, что эта история получит продолжение, но на курс рубля это вряд ли повлияет.